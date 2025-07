Caso Korina Rivadeneira: Así respondió el encargado del circo tras denuncia y esta fue su decisión final

La denuncia de Korina Rivadeneira por tocamientos indebidos en Dioses del Circo no pasó desapercibida. Tras el incómodo momento, la actriz encaró al encargado, quien tuvo una inesperada respuesta. Un día después, la producción rompió su silencio y anunció su decisión final en un comunicado oficial.

Todo comenzó cuando Korina Rivadeneira asistió al Dioses del Circo con un grupo de amigas para pasar una noche relajada y divertida. Sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos.

En plena función, fue invitada al escenario como parte de una coreografía. Aunque en un inicio se negó, finalmente accedió por cortesía, sin imaginar el giro que daría la noche.

Durante la presentación, y según relató la propia actriz en un comunicado en sus redes sociales, uno de los bailarines se sobrepasó con ella. Su incomodidad fue evidente: en los videos que circularon en TikTok y otras plataformas, se la ve apartándose rápidamente, visiblemente fastidiada, y bajando del escenario sin regresar a su asiento.

La situación encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes recurrieron a las redes a cuestionar lo sucedido. Pero Korina Rivadeneira no se quedó de brazos cruzados.

Tras bajar del escenario, Korina Rivadeneira decidió buscar al responsable del espectáculo para expresar su incomodidad. En un video difundido por el portal Instarándula, se puede ver cómo ella y sus amigas efectivamente hablaron con el encargado del show. Sin embargo, su reacción sorprendió a muchos.

"El acting siempre es el mismo. Korina no siguió el movimiento porque se iba a sentar y hubo un choque no intencionado. Este señor no ha tocado el c**o de nadie en el espectáculo, no es así porque yo he creado el show y no es así", fueron las declaraciones textuales del responsable, generando aún más debate en redes sociales.