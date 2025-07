Declaran DÍAS NO LABORABLES este 24 y 25 de julio: ¿Por qué motivo y a quiénes beneficiará estas fechas?

21/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Todo parece indicar que no solo Fiestas Patrias serán las fechas donde los peruanos podrán darse un breve descanso, ya que según un decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano, se declararon días no laborables este jueves 24 y viernes 25 de julio en una región, debido a una celebración en particular. En la siguiente nota, descubre exactamente el motivo y quiénes se verán beneficiados.

Confirman dos días no laborables en julio

Muchos esperan encontrar la forma de desconectarse de la rutina diaria del trabajo y realizar algunos viajes o recorridos en el interior del país solo, con amigos o familiares. Lo que muy pocos sabían que además de este 23 de julio, feriado nacional en todo el país, se declaró los dos días siguientes, 24 y 25 de julio, como días no laborables, para una región del país.

De acuerdo al Decreto de Alcaldía N.° 004-2025-MPLC/A se dispone que el 24 y 25 de julio sean feriados provinciales no laborables para los trabajadores del sector público y privado por la celebración del 168° aniversario de creación política de la provincia de La Convención, en la ciudad de Quillabamba, Cusco.

Según se detalla en el documento publicado en El Peruano, estas dos fechas serán recuperables para el sector público y facultativo para el sector privado, donde el empleador determinará las horas a recuperar.

Feriado no laborables este 24 y 25 de julio

Asimismo, se señala que el objetivo de este descanso es reforzar y promover la conciencia cívica mediante la participación conjunta de vecinos, comercios, instituciones públicas y privadas y promover la consolidación de nuestra identidad, así como los valores cívicos a través de las diferentes actividades programadas en el marco del aniversario de La Convención.

"Se declara a nivel de toda la provincia de La Convención y su capital Quillabamba feriado no laborable los días 24 y 25 de julio y 28 - 29 de noviembre de cada año, exhortándose a las Municipalidades Distritales, instituciones públicas, instituciones privadas, Organizaciones Sociales y pueblo en general su participación activa en los desfiles cívico - patrióticos, pasacalles, ferias programados por la Comisión Municipal de Festejos - COMUFEy Alcaldía", se lee en el decreto.

¡Ten cuidado! Es importante precisar que esta medida no tiene alcance nacional, por lo que en otras regiones las actividades se desarrollan con normalidad.

¿Cuántos feriados quedan?

Aún quedan feriados pendientes para este 2025. Según la Plataforma del Estado, el siguiente feriado a nivel nacional se registrará el miércoles 23 de julio por 'Día de la Fuerza Aérea del Perú'. Posteriormente, estos serán los siguientes feriados en lo que resta del año:

Julio:

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto:

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín.

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre:

Sábado 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, según el Decreto de Alcaldía N.° 004-2025-MPLC/A, el 24 y 25 de julio fueron declarados días no laborables "en toda la provincia de La Convención y su capital Quillabamba, en Cusco".