Jorge Luna da sus primeras declaraciones como presidente de importante club: "No podía rechazar"

Jorge Luna, conocido comediante y ahora presidente del club Domingo Dianderas de Chincha, ha dado sus primeras declaraciones tras asumir el liderazgo del equipo. En un tono entre humorístico y entusiasta, habló sobre su entrada al mundo del deporte y las ambiciones que tiene para el futuro del club.

El comediante Jorge Luna ha saltado del escenario al terreno de juego. No se trata de un nuevo personaje o chiste, sino de una incursión en el mundo del deporte como nuevo propietario del club Domingo Dianderas de Chincha.

Con esta adquisición, Jorge Luna busca llevar al equipo chinchano a nuevas alturas, tanto en la Copa Perú como en su desarrollo institucional.

"Todo empieza cuando me dicen: hay la oportunidad de comprar el club. Pregunto cuánto está, tanto, tus zapatillas están más caras", expresó en tono de broma durante una transmisión.

El club Domingo Dianderas ha sido un referente en la liga provincial de Chincha, aunque hasta ahora no había logrado destacar más allá de la competencia local.

Tras 21 años en divisiones menores, el equipo ha ascendido a la Primera División de la provincia, lo que abre nuevas puertas para su crecimiento y proyección en la Copa Perú. Con la llegada de Jorge Luna, las expectativas se disparan, tanto en lo deportivo como en lo mediático.

Jorge Luna ha tomado un rol protagónico en su incursión en el fútbol. Además de gestionar el club, ha mostrado un enfoque innovador que incluye la transmisión de los partidos.

"Los derechos de transmisión no los tiene nadie, los tengo yo. Voy a usar No Somos TV y voy a pasar los partidos del prestigioso y poderoso Domingo Dianderas", aseguró, dejando claro que su presencia no será solo en la cancha, sino también en los medios.