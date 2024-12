Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024: Team Perú se posiciona SEGUNDO en el medallero general

Perú afianza su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Con un total de 38 preseas (oro, plata y bronce), el Team 'Bicolor' ha logrado ocupar el segundo puesto de todo el medallero general, dejando al país en alto tras una serie de impecables jornadas.

Con seis medallas de oro en Muay Thai, cinco en Taekwondo, otras dos en Billar, además de las dos preseas obtenidas en Atletismo y una en Levantamiento de Pesas, Perú logró demostrar su crecimiento deportivo a nivel internacional.

Asimismo, el trabajo de Luis Olivares, Matteo Celi, Joaquín Fernández y Eduardo Alarcón en Muay Thai, y la determinación de Arnol Montañez en BMX Freestyle, quien, desde desde la sede Legado Costa Verde logró apoderarse de la presea de bronce, hizo que el Team Perú imponga su localidad en los Juegos Bolivarianos, colocándose como el segundo mejor país en la mencionada competencia.

"No me salió la última ronda, pero me quedo con la satisfacción de la medalla de bronce. Me alegra ver a mi país, alentándonos, porque estamos creciendo. La gente está con nosotros y tenemos que seguir avanzo", dijo Montañez tras quedar en la tercera posición de la competencia de BMX con un total de 82.33 puntos.