Lionel Messi revela cómo quiere ser recordado: "Un gran deportista que siempre luchó por sus metas y sueños"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi compartió detalles sobre cómo desea ser recordado cuando termine su carrera deportiva, durante una entrevista difundida el 22 de octubre de 2026. El argentino habló de sus metas, su familia y los momentos que marcaron su trayectoria, en el contexto del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Messi explica cómo quiere ser recordado

El delantero argentino expresó que espera ser recordado como un deportista que luchó por alcanzar sus objetivos y sueños. También recordó los consejos de su padre, Jorge Messi, quien lo animaba a seguir adelante y no quedarse pensando en los errores cometidos durante los partidos.

El futbolista hizo referencia a la importancia de perseverar, incluso cuando las cosas no salen como esperaba. Sus declaraciones también estuvieron relacionadas con la conquista del Mundial de Qatar 2022, uno de los logros más importantes de su carrera con la selección argentina, después de varios años de intentos.

Todos rendidos a Leo Messi, el respeto que se ha ganado es algo de otro planeta. pic.twitter.com/OiGFYxdcpb — Orgullo Culé (@Orgullo_FCB) October 22, 2026

"Como un gran deportista que siempre luchó por sus metas y por sus sueños", indicó.

Messi también recordó los años que pasó en el FC Barcelona, club en el que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional. Durante esa etapa compartió equipo con figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Carles Puyol, con quienes consiguió importantes títulos nacionales e internacionales.

El Barcelona, el Mundial y sus consejos a los jóvenes

Durante su visita a Asturias, Messi participó en un encuentro con escolares, a quienes habló sobre sus experiencias en el fútbol. El argentino destacó la importancia de disfrutar el deporte, aprender de los errores y comprender que tanto las victorias como las derrotas forman parte de la carrera de un deportista.

El jugador también recordó los entrenamientos y los éxitos que vivió durante su etapa en Barcelona. Además de los títulos obtenidos, destacó el valor de compartir el campo con compañeros que contribuyeron a una de las etapas más exitosas de su carrera profesional.

🎙️Messi:"En el Barcelona me hicieron como persona también, me inculcaron los valores del club, no todo fue futbol, eso solo fue una consecuencia de otras cosas que se tienen que hacer." pic.twitter.com/fJeicvStx3 — Orgullo Culé (@Orgullo_FCB) October 22, 2026

"Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos", sostuvo.

La visita a Oviedo se desarrolla en el marco del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, reconocimiento que distingue su trayectoria y su compromiso con el deporte. La agenda incluye actividades con jóvenes y actos relacionados con la entrega de este galardón.

Las declaraciones de Messi permiten conocer sus recuerdos familiares, su recorrido por el Barcelona y el significado que atribuye a la lucha por sus metas. El argentino busca que su legado deportivo esté asociado al esfuerzo, la constancia y la pasión por el fútbol, además de sus títulos con Argentina y su trayectoria en clubes.