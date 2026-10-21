Dani Olmo no jugará en el Barcelona durante un mes por lesión y se pierde el Clásico

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El FC Barcelona sufrió un duro revés en la planificación de su plantilla tras confirmarse que el centrocampista Dani Olmo permanecerá aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego debido a una lesión traumática en el aductor izquierdo. El futbolista internacional tuvo que abandonar el campo de juego durante la primera mitad del encuentro de la Liga de Campeones diputado frente al Paris Saint-Germain, luego de protagonizar un fuerte choque con el volante portugués Vitinha.

Confirmación del parte médico y alcance de la dolencia muscular

El comunicado emitido por la entidad barcelonista detalló que la afección en el muslo izquierdo fue consecuencia directa de una acción traumática registrada al filo de la primera media hora del choque europeo. Aunque la institución no precisó el grado exacto de la rotura en los comunicados oficiales, los reportes especializados de la prensa española coinciden en que el futbolista presenta una postura fibrilar en la zona del aductor.

La estimación del periodo de recuperación mantendrá al volante alejado de los entrenamientos grupales durante al menos cuatro semanas, sujeto a la evolución de la cicatrización del tejido muscular. Los servicios sanitarios del club han establecido un plan de rehabilitación progresivo con el objetivo de evitar recaídas en una zona propensa a sobrecargas por el ritmo de la alta competencia.

El futbolista ya inició los trabajos de fisioterapia en las instalaciones deportivas de la institución para acortar los plazos de retorno dentro del margen de seguridad estipulado. La ausencia del atacante de 28 años altera los planes de la dirección técnica, que deberá reestructurar la zona de gestación de juego para los siguientes duelos de la competición local.

COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes. Lee también Raphinha deja Brasil antes de tiempo por el muslo October 21, 2026

Ausencias en partidos clave de LaLiga y con la selección española

El tiempo estimado de convalecencia descarta de manera definitiva la participación del centrocampista en el Clásico de fútbol español frente al Real Madrid que se disputará en el Spotify Camp Nou. La baja resulta sensible para el planteamiento del encuentro estelar de la jornada liguera, donde el equipo azulgrana buscaba consolidar su posición en la tabla de clasificaciones.

El impacto de la lesión trasciende los límites del torneo doméstico, afectando también la planificación del club en el ámbito continental. Olmo quedará al margen del choque por la fase de grupos de la Liga de Campeones frente al Aston Villa, donde el conjunto catalán requiere sumar unidades para asegurar su clasificación a las rondas eliminatorias.

Por otra parte, la dolencia muscular impedirá que el jugador acuda a la convocatoria de la selección de España para los compromisos internacionales del mes de noviembre. El volante se perderá los encuentros correspondientes a la Liga de Naciones frente a los combinados de la República Checa e Inglaterra. El cuerpo técnico del combinado nacional deberá buscar variantes en la nómina para suplir uno de los elementos habituales en el esquema de la 'Roja'.