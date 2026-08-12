Xavi Hernández es el nuevo DT de la selección de Países de Bajos

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Xavi Hernández volverá a los banquillos tras asumir la dirección técnica de la selección de Países Bajos, equipo con el que afrontará los procesos clasificatorios para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

Países Bajos oficializa a Hernández como nuevo dirigente

El anuncio fue realizado por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) mediante un comunicado en X (antes Twitter). El estratega catalán, de 46 años, asume el cargo en reemplazo de Ronald Koeman.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", señala el comunicado.

Anteriormente, Ronald Koeman había abandonado el cargo de seleccionador nacional tras caer en los dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a Marruecos en la tanda de penaltis. Estuvo al frente del combinado neerlandés desde enero de 2023.

"Estamos orgullosos de presentar a nuestro entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!", indicó la federación por medio de la red social tras hacer oficial la contratación.

Xavi Hernández has been appointed as the new head coach of the Netherlands men's national team. The 46-year-old Spanish coach takes over from Ronald Koeman. Xavi has reached an agreement with the KNVB on a contract through to the 2030 FIFA World Cup. 🤝 https://t.co/rO7r72Cxiw — OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026

El millonario salario rumbo al Mundial 2030

Aunque no se ha hecho oficial la cifra exacta de sus honorarios, reportes oficiales señalan que percibirá una cifra cercana a los tres millones de euros anuales, monto similar al que ganaba su predecesor Ronald Koeman

Esto significa que el técnico catalán percibirá cerca de 11 millones de soles anuales durante su etapa al frente del combinado neerlandés. Un monto inferior a los 8 millones de euros brutos al año que ganaba en el FC Barcelona, club con el que conquistó LaLiga y la Supercopa de España en 2023

Con este acuerdo, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol logra cerrar la llegada de un perfil de renombre internacional dentro de los márgenes presupuestarios que habitualmente maneja el organismo. De esta manera, el DT catalán inicia una nueva etapa en su carrera en la que buscará plasmar su estilo de juego de posesión y protagonismo en el fútbol de selecciones

El español Xavi Hernández debutará oficialmente al mando de la selección de Países Bajos el próximo 24 de septiembre frente a Alemania, en la jornada 1 de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Posteriormente, se enfrentará a Serbia el 27 de septiembre y a Grecia el 1 de octubre