Cristiano Ronaldo supera a Messi en la votación del mejor Balón de Oro de la historia: tiene el 75% de los votos

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo amplía su ventaja sobre Lionel Messi en la votación por el mejor Balón de Oro de todos los tiempos. Según los resultados difundidos el 21 de octubre, el portugués reúne el 75% de los votos, mientras el argentino alcanza el 9%.

¿Cómo marcha la votación del Balón de Oro histórico?

La elección enfrenta distintas ediciones del Balón de Oro obtenidas por grandes referentes históricos del fútbol mundial. Está iniciativa forma parte de una celebración por los 70 años del premio y permite a los participantes escoger la temporada que consideran más destacada.

La votación no compara únicamente a los futbolistas por sus nombres, sino también las campañas en las que consiguieron el galardón. Entre las candidaturas figuran Cristiano Ronaldo en 2008 y 2017, además de Lionel Messi en 2012 y 2023, correspondientes a las etapas más destacables de sus carreras.

Los porcentajes publicados muestran que Ronaldo mantiene una diferencia considerable respecto de Messi. Hasta el momento, el portugués registra el 75%, mientras que la candidatura del argentino alcanza el 9% de toda la votación. Las cifras corresponden al avance de la elección y no a un resultado definitivo.

Cristiano Ronaldo se encuentra primero con el 75% de los votos.

Cuánto cuesta votar y cuándo termina la elección

Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es que cada participación cuesta un euro. Por ello, los resultados reflejan los votos registrados mediante la plataforma y no necesariamente las preferencias de todos los aficionados al fútbol. La modalidad permite participar más de una vez.

La elección también incluye a otras figuras históricas que consiguieron el Balón de Oro en distintas temporadas. Entre los nominados aparecen Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan y Ronaldo Nazário, junto con Messi y Cristiano Ronaldo.

CR7 lleva ventaja sobre 'Leo'

La votación tiene previsto cerrar el 27 de octubre a las 00:00. Los porcentajes difundidos antes de esa fecha pueden variar conforme se registren nuevas participaciones, por lo que el liderazgo actual no representa todavía el resultado final de la elección.

La votación del Balón de Oro histórico mantiene a Cristiano Ronaldo por delante de Lionel Messi, con una diferencia de 66 puntos porcentuales en los resultados publicados el 21 de octubre. La elección promovida por France Football busca destacar distintas ediciones del premio, en una consulta cuyo cierre está previsto para el 27 de octubre.