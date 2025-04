Malas noticias para Alianza Lima: Se conoció el tiempo que Guillermo Enrique estará fuera tras lesión ante Garcilaso

Alianza Lima se mantiene vivo en la pelea por el Torneo Apertura luego de lograr un importante triunfo en la altura del Cusco por 1-0 ante Deportivo Garcilaso. Luego de un primer tiempo donde hubo poco fútbol, los blanquiazules lograron trasladar su superioridad al marcador y gracias al tanto de Paolo Guerrero volvieron a sumar de a tres para mantenerse cerca del líder Melgar.

Pero no todo fueron buenas noticias para los dirigidos por Néstor Gorosito ya que sobre los primeros minutos de la primera parte de dicho encuentro, Guillermo Enrique tuvo que dejar el campo de juego tras acusar un fuerte dolor en su tobillo izquierdo. Todo comenzó cuando Adrián Ugarriza le entró con mucha fuerza al lateral íntimo en una jugada que ni siquiera fue cobrada como falta.

Como era de esperarse, el cuerpo médico de Alianza Lima evaluó este martes al futbolista argentino para determinar la gravedad de su dolencia y el tiempo que estará fuera de las canchas. Según informó Movistar Deportes, el jugador sufrió un esguince de tobillo por lo que necesitará un mes de recuperación para volver a ponerse a punto y estar a la par del resto de sus compañeros.

En consecuencia, Guillermo Enrique se perderá los encuentros del Torneo Apertura ante Chankas, Comerciantes Unidos, Cienciano, Atlético Grau y Alianza Universidad. Mientras que en la Copa Libertadores no podrá estar ante Talleres y Sao Paulo en Matute y nuevamente ante los argentinos en la ciudad de Belgrano.

En esa misma línea, el director deportivo de los victorianos, Franco Navarro, alzó su voz de protesta contra el arbitraje y especialmente contra Joel Alarcón. El directivo aseguró que el juez no es un inexperto como para haber permitido la violencia con la que jugó el cuadro cusqueño.

"No se puede permitir arbitrajes como de esta noche. (Joel) Alarcón tiene demasiada experiencia, lo conocemos muy bien, pero no se puede equivocar de la forma en que se equivoca. Permitir la agresividad, con mala intensión y no cobrar una falta tan alevosa y tan evidente que el línea termina pidiendo disculpas", indicó a L1 Max.