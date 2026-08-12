La reacción de Antonela Roccuzzo a la conmovedora carta que hizo Lionel Messi tras la muerte de su papá

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La emotiva carta con la que Lionel Messi desídió a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años luego de una dura enfermedad, repercutió en Antonela Roccuzzo quien uso sus redes para apoyar al futbolista.

La reacción de Antonella Roccuzzo a la carta de Messi a su padre

Luego de la publicación del capitán de la selección argentina, que pasó por los momentos más épicos del Mundial, el atravesar la dura enfermedad con la que tuvo que batallar y destacó el legado del papá dejó en la vida del rosarino, la influencer posteó tres corazones de colo blanco.

La demostración de la esposa del astro del fútbol mundial, siginifica para los usuarios y los millones de fanáticos del mejor jugador del mundo y de toda la familia Messi, el amor puro, sincero, incondicional y la paz.

Cabe señalar que, Antonela y Jorge tenían una relación muy cercana. No solo compartían momentos de la intimidad familiar como las Fiestas en la casa del country de Funes, sino que también se los solía ver juntos en cada partido de Lionel.

Inclusive durante el desarrollo del Mundial de Qatar 2022 se los pudo ver siempre juntos en el palco familiar, junto a otros seres queridos y allegados. Este miércoles, Lionel Messi se expresó públicamente por primera vez tras la muerte de su papá.

Publicacion de Antonella Roccuzzo

La conmovedora carta de despedida de Messi a su padre Jorge

Después de cuatro días del deceso de la partida de su progenitor, el capitán de la selección de Argentina utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo adiós en el que lamenta su ausencia y lo complicado que será continuar viviendo sin él.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", escribió el atacante en el inicio.

El actual jugador del Inter Miami escribió una extensa carta y la publicó en su cuenta de Instagram. Las reacciones fueron inmediatas, tanto del mundo del deporte como de sus fanáticos. Inclusive figuras de la talla de Cristiano Ronaldo le enviaron mensajes solidarios en el difícil momento que atraviesa 'La Pulga'.