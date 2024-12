Miguel Vargas deja contundente mensaje tras fichar por Universitario: "Vengo a competir por un lugar en el equipo"

Universitario sigue anunciando nuevos refuerzos pensando en reforzar al equipo bicampeón de cara a la temporada 2025 donde disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Liga 1. Por ello, el portero peruano-chileno Miguel Vargas fue anunciado como flamante refuerzo para reemplazar a Diego Romero quien parece tener todo acordado para dejar el club.

El futbolista llega proveniente de Deportivo Garcilaso donde cumplió una buena campaña y promete poner en jaque a Sebastián Britos. Justamente, el guardameta le dejó un contundente mensaje a su colega uruguayo dejando en claro que la pelea por ese puesto será bastante ardua el próximo año.

"Vengo a competir por un lugar en el equipo. Es un desafío lindo en mi carrera dar este paso y vengo a ayudar al equipo a conseguir el objetivo grupal. Vengo a crecer a poder ayudar desde donde me toque y la verdad que los desafíos son los que me gustan. Me motiva bastante porque la Copa Libertadores es el más importante a nivel sudamericano más importante. Hay desafíos lindos que se propone el equipo", indicó en entrevista para el canal de YouTube del club.