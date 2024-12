Aldo Corzo y el objetivo de Universitario para el 2025: "Acceder a la siguiente ronda de la Copa Libertadores"

El defensor de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, indicó que el objetivo que se han trazado como institución es pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En entrevista con DirecTV Sports, el central aseguró que desea que a todos los equipos peruanos les vaya bien en el torneo internacional y afirmó que tienen como meta el acceder a la siguiente ronda.

Por otro lado, Aldo Corzo recordó como vivió el partido contra Los Chankas, en el cual se coronaron como bicampeones del torneo peruano.

En entrevista para el programa 'En carne propia', conducido por César Vivar, Fabián Bustos aseguró que nadie en el club 'merengue' le propuso el fichaje de Carlos Zambrano para reforzar al equipo en la próxima Copa Libertadores.

Del mismo modo, Fabián Bustos indicó que, junto a Manuel Barreto y Jean Ferrari, ya tienen una lista de jugadores del torneo peruano que podrían llegar a Universitario para la próxima temporada.

(¿Diste el ok para fichar a Carlos Zambrano?) No, nadie me planteó en el club eso (...) Manuel Barreto, Jean Ferrari y yo tenemos una lista de jugadores del medio local para los fichajes", acotó.

Además, el DT 'crema' reiteró que están analizando el plantel del 2025 y apuntó que ello dependerá de la cantidad de cupos de extranjeros.

"El tema es así, hoy tenemos cuatro extranjeros. No sabemos cuántos extranjeros podemos tener. Obviamente para la Libertadores podemos tener 11 extranjeros, pero no es el caso. Las cosas se hacen bien y serias (...) No sabemos si serán seis o cinco (cupos de extranjero). No sabemos con quiénes podemos contar", añadió.