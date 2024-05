¡No soportó! Mr. Peet explota por supuesto penal a favor de Cienciano: "No quería cobrarlo"

El periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, explotó por el supuesto penal a favor de Cienciano en el partido ante Universitario de Deportes ('U').

En su programa transmitido por Youtube, el comunicador criticó la actitud de Kevin Ortega de mantener su decisión de no cobrar la infracción a pesar del llamado del VAR.

"Desde que lo están llamando él no quiere ir a revisar el VAR porque está convencido de que no fue penal, y está en su derecho de estar convencido, después uno sacará la conclusión de que si fue o no fue o no quería cobrarlo", sostuvo.

Asimismo, Peter Arévalo indicó que el referí se preocupó más en los dichos de los jugadores del equipo cuzqueño que en revisar con detenimiento la jugada polémica y cuestionó el tiempo que se tomó para analizar la acción. También, aseguró que el accionar del arbitro opaca el buen partido que hicieron los dirigidos por Fabián Bustos en la altura.

"Después en vez de preocuparse en mirar (el VAR) se preocupa en lo que dicen los jugadores de Cienciano. Miren la velocidad de la jugada y él ya asumió, no necesita ninguna velocidad de la cámara. No la revisó como ameritaba, miren cuánto tiempo se tomó (...) De manera soberbia.., 'no pasa nada'.... Pero me queda claro que no quiere revisar y desgraciadamente esto tapa todo lo bueno que hizo Universitario por ganar el partido", agregó.