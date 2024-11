¿Pablo Sabbag se quedará una temporada más en Alianza Lima? Esto dijo su agente

El agente de Pablo Sabbag, Kristofer Wennin, se refirió al futuro del 'Jeque' y si seguirá la próxima temporada en Alianza Lima tras dos temporadas en el club.

En declaraciones para Infobae, el representante indicó que el delantero colombiano solo jugará en el Perú por el cuadro 'blanquiazul' y evitó afirmar que el 'Jeque' firmará en enero por otro club.

Asimismo, Kristofer Wennin aseguró que Pablo Sabbag quedó con "sed de querer alcanzar la gloria" al no poder campeonar en ningunas de las dos temporadas que vistió la camiseta 'blanquiazul'.

En el 2023, Sabbag marcó 9 goles en 21 partidos en la Liga 1, y un tanto en la Copa Libertadores. Mientras en este 2024, se perdió el Apertura por lesión y en el Clausura jugó 16 duelos, logrando anotar 4 tantos.

Días antes, el 'Jeque' se "ofreció" para jugar con la camiseta de Junior de Barranquilla y confesó que siempre ha apoyado al 'Tiburón', ello luego de ser consultado por los medios de comunicación si le interesa llegar al cuadro colombiano.

"Díganle a don Fuad Char (máximo accionista de Junior) que me llame a ver si me trae. Estoy a disposición (...) Sí hubo acercamientos con Junior, al final no se dieron las cosas, fue justo cuando salió de Alianza Lima. Me encantaría jugar en Junior, es el equipo de mi ciudad y al que siempre he apoyado", declaró a la prensa.