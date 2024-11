Puma Carranza dispara contra Jean Ferrari tras declaraciones contra Marioni: "No es bueno para los niños"

05/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El campeonato obtenido por Universitario sigue dejando repercusiones a todo nivel. Como se recuerda, el elenco dirigido por Fabián Bustos evitó jugar una definición tras la obtención del Torneo Clausura tras el empate a cero ante Los Chankas en la altura de Andahuaylas.

Minutos después de que el juez del encuentro decretara el final, Jean Ferrari declaró a las cámaras del canal oficial de la Liga 1 dejando un discursó que ha dado que hablar. Una de las frases que más llamó la atención fueron los duros comentarios que lanzó contra Bruno Marioni, exdirector deportivo de Alianza Lima, a quien hasta lo calificó de tarado.

No le gustó nada

Respecto a estas explosivas declaraciones, José Luis 'El Puma' Carranza, ídolo de Universitario, se refirió a las mismas y no dudó en mostrar su total rechazo contra dicha situación. Según su criterio, un directivo como Jean Ferrari no debería perder los estribos de esa manera ya que no es buen ejemplo para los niños y se trata de alguien que es la cara representativa del club.

"Yo creo que estaba exaltado por lo que se había logrado, pero eso no es justificación. Somos los que mandamos y hacemos para que una institución grande, pero escuchar eso, sobre todo no es bueno para los niños", precisó.

¿Qué dijo Ferrari?

Como se indicó líneas arriba, Jean Ferrari descargó toda su frustración luego que Universitario se coronara campeón nacional en el año de su centenario. El actual administrador crema se acordó de las declaraciones pasadas de Bruno Marioni quien lo había acusado de hacerle daño al fútbol peruano por su polémica conducta.

Por ello, el exvolante criticó duramente a su par del compadre recordándole no solo sus palabras, sino también el polémico caso de Cristian Díaz quien había sido contratado por Marioni para suceder a Alejandro Restrepo, pero esta decisión fue revocada en cuestión de horas.

"A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol... A ti, Marioni, te botaron de México por pelearte con la gente, y yo soy el que hace daño en mi país. Contrataste un entrenador y lo botaste al día siguiente, eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados, eso no se hace", apuntó.

De esta manera, José Luis 'El Puma' Carranza criticó a Jean Ferrari por sus explosivas declaraciones contra Bruno Marioni, exdirector deportivo de Alianza Lima, luego que Universitario se consagrara campeón de la Liga 1 2024 en la altura de Andahuaylas.