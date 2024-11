Jorge Fossati explica la convocatoria de Paolo Guerrero a Selección Peruana: ¿Qué dijo el 'Nono'?

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, explicó la convocatoria de Paolo Guerrero para los partidos ante Chile y Argentina.

En conferencia de prensa, el estrega uruguayo recordó el inicio accidentado del 'Depredador' con César Vallejo y recordó que el atacante de Alianza Lima no tuvo pretemporada.

"Lo he visto progresivamente cumpliendo con algunas etapas, Paolo no tuvo una temporada normal, por motivos que no vienen al caso recordar, porque todos lo saben, partiendo desde que no tuvo pretemporada y tampoco una temporada normal en cuanto a cantidad de partidos", expresó.