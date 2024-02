'Puma' Carranza tras victoria de Universitario: "Ya le dije a Ferrari que no voy a venir para no traumarlos"

11/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El pasado sábado, 11 de febrero, Universitario venció a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano por un marcador de 1-0. Uno de los que asistió al encuentro como staff merengue fue el 'Puma' Carranza, quien al momento de declarar no se contuvo para nada, mencionando que no volverá a aceptar una invitación de Jean Ferrari a asistir a otro clásico con público visitante, pues ya no quiere traumatizar a los blanquiazules.

Tras los 90 minutos y la celebración crema, el ocho veces campeón del fútbol peruano se pronunció sobre el rendimiento del equipo ganador, diciendo que están yendo hacia arriba. También señaló que ya le dijo al dirigente Jean Ferrari que no volverá a asistir a un clásico como miembro del equipo, debido a que no quiere "traumar" al pueblo grone.

"El equipo está en alza, y ya le dije a Ferrari que ya no voy a venir para no traumarlos mucho, sobre todo a mi hermano Waldir", sentenció Carranza, que también le dejó un recado al exdelantero de Alianza Lima

Pelea del 'Puma' y Sáenz

Durante la última semana, hubo algunos encontronazos de palabras entre el referente merengue y el blanquiazul, debido a la sanción de Rodrigo Ureña y la petición formal de los provenientes de La Victoria, pidiendo que se le amplíe el castigo al mediocampista.

Ante la medida formal de la directiva grone, el exdefensor declaró ante los medios sus pensamientos sobre la institución rival, acusándolos de llorones y de ser un equipo de segunda.

"Que se vayan al TAS, ellos siguen llorando y van a llorar siempre. Alianza siempre será un equipo de segunda", declaró el "Puma".

En respuesta a lo dicho por el ídolo crema, Waldir Sáenz respondió de manera contundente a lo dicho por Carranza, dando a entender que como es un exjugador, nadie del plantel le dará importancia a lo que él diga en los medios.

"El 'Puma' ya no juega. ¿Tú crees que le interesan sus comentarios a la gente de Alianza en estos momentos? Los tiene sin cuidado, están metidos en su trabajo, en que el sábado van a enfrentar a Universitario y al frente no va a estar el 'Puma'. Lo que hablemos nosotros no viene al caso, yo no juego y el 'Puma' tampoco", dijo el histórico exdelantero.

El partido finalmente lo ganó Universitario venciendo a Alianza Lima, dejando un partido más que atractivo para los amantes de la Liga1. En el post partido, finalmente el 'Puma' Carranza confirmaría que le negaría la invitación a Jean Ferrari para volver a asistir a un clásico en condición de visitante, pues no quiere traumatizar al pueblo blanquiazul.