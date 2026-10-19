Sancionan a Cristiano Ronaldo con treinta días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo ha sido sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. La medida responde al abandono de la concentración del equipo en Copenhague el pasado 30 de septiembre, previo al encuentro contra Dinamarca por la fase de grupos de la Liga de Naciones.

La resolución pone fin al proceso disciplinario abierto contra el delantero de 41 años. Ante ello, la decisión dejó confirmada la penalidad por la falta, aunque mantiene la incertidumbre sobre si el entrenador Jorge Jesus incluirá al futbolista en la nómina para los siguientes partidos frente a Dinamarca y Gales en noviembre.

Multa de 255 euros frente a los 300 millones de dólares anuales

Cabe mencionar que la sanción económica impuesta al deportista asciende a 255 euros, equivalentes a 286 dólares. Este monto generó comentarios en redes sociales debido a que el jugado r percibe 300 millones de dólares al año por su contrato con el Al Nassr y otros vínculos publicitarios.

"Considero que la sanción no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante", dijo Cristiano Ronaldo en un comunicado a través de sus redes sociales.

En esa línea, el futbolista publicó un comunicado el 6 de octubre aceptando la responsabilidad por su salida y pidiendo disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués. Los 30 días de castigo se contaron desde la suspensión preventiva dictada inicialmente por las autoridades deportivas.

No obstante, con la penalidad ya cumplida, el delantero quedó habilitado para participar en los compromisos restantes de la competencia europea. El atacante podrá ser considerado para el juego del 14 de noviembre ante Dinamarca y el del 17 contra Gales en la ciudad de Cardiff.

Ronaldo abandonó selección

El desencuentro con Jorge Jesus por los 30 minutos de juego

El origen del conflicto ocurrió durante la jornada a finales de septiembre tras el triunfo 2-1 frente a Noruega en Oslo. El capitán indicó que el técnico Jorge Jesus le comunicó que debía prepararse para jugar 30 minutos, una orden que se alejaba del plan de recuperación física pactado previamente entre ambos.

"Escuché expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas, una actitud de 'yo quiero, yo puedo y yo mando' que jamás había escuchado en privado el día anterior", dijo Cristiano Ronaldo en su comunicado.

Ante ello, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, modificó su agenda para viajar a Copenhague e intervenir en el problema. El jugador afirmó que se había acordado que el técnico reconocería el error en la conferencia de prensa previa al partido contra Dinamarca, pero la declaración pública del entrenador no cumplió con lo pactado.

Esa misma noche, el deportista abandonó la concentración y voló en su avión privado hacia Madrid. Actualmente, el regreso a la competencia del máximo goleador dependerá de la lista que emita el comando técnico, dado que la relación laboral quedó severamente afectada tras los incidentes.