Cristiano Ronaldo se proclama el mejor jugador de la historia: "Es cuestión de gustos, soy el más completo"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo volvió a expresar con firmeza su posición en el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos. En una entrevista con CNN Portugal, el delantero de Al Nassr afirmó que se considera el jugador más completo de la historia y que sus números respaldan esa valoración.

"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es cuestión de gustos. Lo respeto", declaró el portugués. Sin embargo, marcó distancia con quienes cuestionan su lugar entre las máximas figuras del fútbol: "Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo".

🚨Cristiano Ronaldo: "𝙀𝙡 𝙢𝙚𝙟𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙨𝙤𝙮 𝙮𝙤 𝙮 𝙨𝙚 𝙖𝙘𝙖𝙗𝙤". 🎙️"Hay gente que no evalúa mi estado de forma, mis goles. Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, lo respeto. Pero decir que Cristiano no es un jugador completo es mentira. Soy el más completo", dijo a CNN Portugal. October 12, 2026

Defiende sus números

Ronaldo señaló que considera insuficiente el reconocimiento a su rendimiento, sus goles y su vigencia competitiva. De acuerdo con las cifras citadas en la entrevista, el atacante suma 980 tantos en 1.337 partidos oficiales entre clubes y la selección de Portugal.

"El mejor jugador de la historia soy yo, y se acabó", sostuvo el delantero al referirse a su producción goleadora. Para el portugués, sus registros estadísticos reflejan su capacidad para sostener un alto nivel competitivo durante más de dos décadas.

Rivalidad con Messi

El delantero se refirió además a su histórica rivalidad con Lionel Messi. Lejos de plantearla como una confrontación personal, aseguró que ambos se impulsaron a mejorar, al comparar su competencia con la mantenida por los pilotos Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1.

Ronaldo y Messi marcaron una de las rivalidades más relevantes del fútbol contemporáneo, especialmente durante sus años en Real Madrid y Barcelona. Ambos dominaron la disputa por premios individuales y protagonizaron numerosos enfrentamientos en competiciones españolas y europeas.

Aunque el portugués defendió su propia candidatura como el mejor de todos los tiempos, remarcó que respeta a quienes eligen a Messi, Pelé o Maradona como sus referentes.

Sin fecha de retiro

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa en actividad con Al Nassr y no ha confirmado cuándo pondrá fin a su carrera profesional. El delantero reconoció que su continuidad dependerá de su motivación y de las condiciones que mantenga para competir.

"No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar", afirmó. Por ahora, el portugués mantiene como meta seguir marcando goles y ampliar una trayectoria que, según sostiene, ya lo ubica en la cima de la historia del fútbol.