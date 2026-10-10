Cristiano Ronaldo es suspendido preventivamente: Federación Portuguesa le abre expediente disciplinario

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Malas noticias para Cristiano Ronaldo. La Federación Portuguesa de Fútbol le abrió un expediente disciplinario y, además, fue suspendido preventivamente, luego del fuerte cruce de palabras que tuvo con el técnico Jorge Jesus.

Cristiano enfrenta sanción

¡La novela de Cristiano Ronaldo sigue sumando capítulos! Este sábado 10 de octubre, la Federación Portuguesa confirmó su expediente disciplinario y suspensión preventiva mientras investigan su salida de la selección.

Para que no queden dudas, el Comité Disciplinario indicó que revisarán con lupa lo que pasó el 7 de octubre. Además, confirmaron que le darán máxima prioridad para sacar una resolución en tiempo récord.

El expediente quedó en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la federación, instancia que deberá evaluar lo ocurrido y determinar los siguientes pasos.

¿Por qué dejó la selección?

Para armar el rompecabezas de esta polémica hay que recordar el 27 de septiembre. Portugal perdió 2-1 contra Noruega en Oslo y el hecho de que Cristiano Ronaldo no jugara ni un minuto fue la chispa que encendió la pradera.

Según explicó el propio futbolista en una nota, su desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus se produjo después de que lo hicieran calentar durante aproximadamente media hora sin que finalmente ingresara al partido.

La situación terminó escalando y, el 30 de septiembre, el delantero abandonó abruptamente la concentración de la selección portuguesa. Su salida encendió las alarmas alrededor del equipo nacional y abrió un nuevo capítulo de tensión entre el jugador y el cuerpo técnico.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

En su comunicado, el exjugador del Real Madrid reconoció que su decisión podía tener consecuencias disciplinarias. Además, dejó abierta la posibilidad de regresar a la selección de Portugal después de cumplir el eventual castigo.

"Por lo tanto, si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional", expresó CR7.

Ahora, con la apertura formal del expediente, la federación deberá analizar lo sucedido y determinar si corresponde imponer medidas adicionales. Por el momento, el procedimiento disciplinario sigue en curso y no se ha informado de una resolución definitiva sobre el caso.

La FPF también precisó que la suspensión preventiva no automática fue dictada al abrirse el procedimiento, sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que el futbolista había estado sometido hasta entonces.

Así, Cristiano Ronaldo queda suspendido preventivamente mientras la Federación Portuguesa investiga su salida de la selección y sus diferencias con Jorge Jesus. El proceso disciplinario fue declarado urgente y su futuro con Portugal sigue pendiente de una resolución.