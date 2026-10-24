Sporting Cristal cae 3-1 ante Cusco FC y se complica en la tabla del Torneo Clausura

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal cayó derrotado por 3-1 frente a Cusco FC en el marco de la decimotercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El cuadro rimense no logró sumar puntos en su visita a la Ciudad Imperial, perdiendo la oportunidad de alcanzar la cima de la clasificación general.

La escuadra dirigida por el comando técnico de Cristal se mantiene en la segunda posición con 25 unidades, igualado en puntaje con Melgar de Arequipa. Este resultado obliga al club celeste a depender de otros marcadores en las fechas restantes de la competencia.

Desarrollo del encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

El equipo local tomó la iniciativa de las acciones ofensivas desde los primeros minutos del compromiso disputado en territorio cusqueño. La apertura del marcador llegó a los 9 minutos mediante la anotación del atacante Facundo Callejo tras una acción colectiva.

El mismo delantero amplió la ventaja para Cusco FC a los 42 minutos del primer tiempo, concluyendo la etapa inicial con un marcador favorable de dos goles a cero. En la segunda mitad, el volante Aldair Fuentes concretó el tercer tanto del cuadro local a los 74 minutos.

Por su parte, Sporting Cristal consiguió el descuento sobre el final del partido por intermedio de un remate de Martín Távara a los 87 minutos. Pese a la anotación, el conjunto visitante no dispuso del tiempo necesario para revertir la diferencia en el marcador final.

🔴EN 1 MINUTO: MIRA EL TRIUNFO DE CUSCO FC ANTE SPORTING CRISTAL #Cusco 3-1 #SportingCristal 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGymSr #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/RX4kELKeng October 24, 2026

Panorama de la tabla de posiciones en la recta final del torneo

La derrota sufrida en la fecha 13 impidió que la escuadra rimense supere la línea de Sport Huancayo, club que lidera la tabla de posiciones con 28 puntos. La diferencia entre el primer lugar y los escoltas inmediatos se mantiene en tres unidades a falta de pocas jornadas.

En la cuarta ubicación se encuentra Universitario de Deportes con 24 puntos y un partido pendiente por disputar en la presente jornada. Un triunfo del equipo crema le permitiría alcanzar los 27 puntos, desplazando a Sporting Cristal y Melgar en la tabla.

La lucha por la obtención del Torneo Clausura se mantiene disputada entre las cuatro escuadras ubicadas en los primeros lugares del certamen nacional. La combinación de resultados en las próximas fechas determinará al ganador de la segunda competición del año.

En ese sentido, Sporting Cristal afrontará las últimas jornadas del campeonato sin margen de error, dependiendo de triunfos consecutivos y de tropiezos de Sport Huancayo para mantener vivas sus opciones de tentar el título del Torneo Clausura.