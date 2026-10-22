Leao Butrón reveló qué habló con Jairo Concha tras su salida de Alianza Lima: "De todas maneras lo regresaría"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Leao Butrón volvió a hablar sobre Jairo Concha, actual jugador de Universitario de Deportes y pareja de su hija, Daniela Butrón. El exarquero de Alianza Lima recordó la salida del mediocampista del club blanquiazul y reveló que ambos conversaron sobre lo ocurrido.

Butrón habla sobre relación con Concha

Durante una entrevista en el programa de YouTube Sin Falta, Leao Butrón explicó que suele decir lo que piensa sobre el fútbol peruano, pero que ahora mide un poco más sus comentarios para evitar polémicas.

Según contó, su hija Daniela Butrón le ha pedido que se guarde algunas opiniones, especialmente por el vínculo que mantiene con Jairo Concha.

"Ahora me tengo que guardar más, ya un par de veces mi hija me ha mandado un mensajito diciendo 'papá, ya fue'", relató.

Pese a las críticas que ha lanzado contra Universitario de Deportes, el exguardameta tuvo palabras positivas para el jugador crema. Incluso, rechazó que su relación sentimental con Daniela pueda afectar su rendimiento dentro de la cancha.

"Jairo Concha es uno de los mejores de la 'U', y eso lo he dicho siempre antes que sea pública la relación con Daniela", sostuvo.

Además, destacó la personalidad y el profesionalismo del futbolista, así como los cuidados que mantiene fuera del campo. "Jairo es buena persona, es muy tranquilo y muy profesional", agregó.

Butrón sobre salida de Concha de Alianza

Uno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando Leao Butrón recordó la salida de Jairo Concha de Alianza Lima. El exarquero reveló que habló directamente con el mediocampista sobre el tema, pero evitó contar qué se dijeron, pues consideró que se trata de una conversación privada.

"Sí me sorprendió porque pensé que él había tomado la decisión y no fue tanto así. No puedo decir más porque él es una persona involucrada y seguramente no quiera que cuente todo", manifestó.

Butrón también dejó en claro que esperaba que el club blanquiazul renovara el contrato del jugador, a quien considera un futbolista de gran nivel. "Pensé que Alianza le iba a renovar porque es un gran jugador", expresó.

Butrón quiere a Concha en Alianza Lima

Aunque actualmente Jairo Concha defiende la camiseta de Universitario, Leao Butrón no ocultó que le gustaría verlo nuevamente en Alianza Lima. Sin embargo, también señaló que preferiría que el jugador tenga una oportunidad en el extranjero y dé un nuevo paso en su carrera profesional.

"Que sea lo mejor para su futuro. Es un buen chico, muy profesional", comentó el exarquero, quien reconoció que la situación lo coloca en una posición complicada al momento de opinar sobre el equipo crema.

Aun así, fue directo al hablar de un posible regreso del volante al cuadro íntimo: "De todas maneras lo regresaría a Alianza Lima".

Así, Leao Butrón reveló que conversó con Jairo Concha tras su salida de Alianza Lima y admitió que se llevó una sorpresa al conocer que la decisión no habría sido como él imaginaba.