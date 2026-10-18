¡Triunfo crema! Universitario derrotó 4-1 a Alianza Atlético con autogol incluido en Trujillo

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes consiguió una importante victoria por 4-1 ante Alianza Atlético este domingo 18 de octubre, en el estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, tuvo tres goles cremas en el primer tiempo y un autogol en la segunda mitad.

Universitario aprovechó el autogol y amplió la ventaja

La primera anotación llegó tras una jugada ofensiva de Universitario que terminó con Román Suárez enviando el balón a su propia portería. Esto se dio luego de un centro de Gianluca Lapadula y permitió que el conjunto crema tomara ventaja frente al equipo de Sullana.

Este autogol se produjo en el primer tiempo, luego de una combinación ofensiva del cuadro merengue. La jugada paró por una revisión del VAR antes de que se convalidara la anotación que abrió el marcador en el estadio Masiche.

El segundo gol llegó por intermedio de Andy Polo, quien conectó de cabeza un centro de Edison Flores. Con esa anotación, la "U" amplió la diferencia y quedó con una ventaja de dos goles frente a Alianza Atlético en el encuentro por el Torneo Clausura.

Antes del descanso, Alex Valera anotó el tercer tanto del equipo crema. El delantero convirtió a los 45 minutos y permitió que Universitario se fuera al entretiempo con una ventaja de 3-0 en Trujillo.

Alianza Atlético descontó, pero otro autogol cerró el 4-1

En el segundo tiempo, Alianza Atlético logró descontar mediante Elian Muñoz, quien marcó a los 56 minutos. Este tanto puso el marcador 3-1 y redujo la diferencia, aunque Universitario todavía mantenía su ventaja.

La anotación que logró dar el resultado definitivo llegó a los 82 minutos, mediante un autogol atribuido a José Luján. Con este tanto, el marcador llegó a 4-1 a favor del cuadro crema, y de esa forma cerró el encuentro con cuatro goles.

🚨 FINAL DEL PRIMER TIEMPO 🚨 UNIVERSITARIO DE DEPORTES golea a ALIANZA ATLÉTICO en TRUJILLO por el autogol de SUÁREZ y los tantos de POLO y VALERA. 📸 Efren Zegarra https://t.co/wRyfzvmYnR — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) October 18, 2026

El resultado permitió que Universitario de Deportes sume tres puntos en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Esta victoria en Trujillo se produjo en medio de una etapa importante del campeonato, en la que varios equipo se encuentran en la búsqueda de mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Con este resultado ante Alianza Atlético, la "U" destacó por sus anotaciones de la primera mitad, así como el autogol que amplió la diferencia en el complemento. El equipo crema consiguió así una victoria en el estadio Mansiche, en un partido que tuvo goles, intervención del VAR y un descuento del conjunto sullanense.