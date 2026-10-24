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Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO: sigue AQUÍ el MINUTO a MINUTO del partido por la fecha 13 del Clausura

Universitario y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Monumental por la jornada 13 del Torneo Clausura. En la siguiente nota sigue el minuto a minuto del encuentro que promete ser de poder a poder

Universitario vs. Juan Pablo II se enfrentan por la fecha 13 del Clausura
Universitario vs. Juan Pablo II se enfrentan por la fecha 13 del Clausura (Composición Exitosa)

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 24/10/2026

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No tiene margen de error. Desde las 8:30 p.m., Universitario recibe a Juan Pablo II en el estadio Monumental. Al cuadro merengue solo le sirve ganar para no despegarse de los primeros puestos del Clausura.

Universitario es el gran favorito para llevarse el triunfo esta noche, es local y contará con una gran presencia de sus hinchas. Desde que volvió a la 'U', el entrenador Fabián Bustos no conoce de caídas y busca seguir por la senda del triunfo. 

Sin embargo, Juan Pablo II llega en buena racha, porque no conoce de caídas desde hace varias jornadas. El elenco norteño también está en la pelea por el Clausura y de dar el golpe, podría superar al cuadro crema en la tabla.

Universitario vs. Juan Pablo II: minuto a minuto

10' Los 'cremas' manejan el bal´ón y los de Chongoyape apelan al contragolpe

Universitario controla el balón y el ritmo de juego en estos primeros minutos. Por su parte, Juan Pablo II, opta por el orden defensivo y por el contragolpe.

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8' Universitario más cerca de abrir el marcador

Álex Valera disparó desde fuera del área pero el portero desvió el balón, sin embargo la acción quedó invalidada por posición adelantada.

3' La 'U' se pierde una clara ocasión de gol

Jairo Concha realizó una gran jugada individual, metió el centro, pero el disparo de Gianluca Lapadula sale desviado.

Ya se juega el partido Universitario vs Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Universitario vs. Juan Pablo II: alineaciones confirmadas 

Universitario

  • Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, César Inga, Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

Juan Pablo II

  • Matías Vega, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Aron Sánchez, Hugo Ancajima, Christian Flores, Jack Carhuallanqui, Erinson Ramírez, Nilton Ramírez, Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito. DT: Jorge Araujo.

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