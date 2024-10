Liam Payne: Usuarios descubren IMPACTANTE FOTO del ex One Direction al borde de un EDIFICIO

18/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction (1D), continua generando una ola de especulaciones y rumores en internet. En tal sentido, algunos usuarios de las plataformas digitales descubrieron una inédita e impactante fotografía, la cual muestra al fallecido cantante en una circunstancia sumamente riesgosa.

Descubren foto de Liam Payne en edificio

En la red social Facebook. la página informativa HITZ publicó el trece de enero del 2014 una imagen en donde se ve a Payne al borde de lo alto de un edificio. En una situación muy perturbadora, Liam miraba a la cámara, mientras estaba de pie al borde del edificio durante la noche. Además, este post tiene una muy alarmante descripción.

"Liam Payne causó pánico en Internet entre sus fans, después de que apareciera en Internet una foto de él 'pasando el rato' peligrosamente cerca del borde de un tejado", se lee en la primera parte del post.

Además, el portal de información reveló que el entonces miembro de 1D se encontraba en un fuerte estado de ebriedad, luego de haber participado en una fiesta por la celebración del cumpleaños de Zayn Malik, que tuvo lugar en Londres. "¡Cuídate! Todos tus fans te extrañarían si algo sucediera", advierte el post en sus líneas finales.

Fanáticos reaccionaron a impactante imagen

El descubrimiento de esta imagen de hace 10 años causó un gran impacto en los usuarios de las redes, así como un mal recuerdo para sus fieles fanáticos. Consternados, republicaron dicho post y reaccionaron con el emoji "me entristece", que en aquel tiempo todavía no estaba habilitado.

Además, muchos comentaron que esta pudo ser una señal de alerta de los problemas que Liam Payne venía arrastrando desde su paso por esta icónica banda, que lo catapultó junto a sus otros compañeros hacia lo más alto de la fama. Con mucho pesar, se mostraron firmes en la defensa de su memoria, lamentando no haber descubierto a tiempo lo mal que se encontraba.

"Significa que tiene estos pensamientos a lo largo de su carrera. Estas personas tóxicas en esta sección de comentarios hace 10 años son la razón por la que saltó hoy. El dolor y la depresión pueden sanarse pero son para siempre. Por eso tenemos que ser más cuidadosos en nuestras palabras hacia los demás", comentó un fan.

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre, dejando desconsolados a miles de fans. No obstante, su muerte causó una ola de misterios a su alrededor, algo que derivó a muchos a indagar al respecto, descubriendo a su paso la fotografía del ex One Direction al borde de un edificio.