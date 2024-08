¿Matthew Perry fue asesinado? Detienen a cinco personas vinculadas a la muerte del actor

16/08/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La muerte de Matthew Perry fue uno de los episodios más duros en la historia de Hollywood, pero esta podría tomar un rumbo inesperado, tras la detención de cinco personas vinculadas al actor.

Recordemos que Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles en octubre del 2023, y murió por una sobresosis de ketamina.

¿Quiénes fueron los detenidos?

Dentro de las personas intervenidas está Jasveen Sangha, una mujer acusada de comercializar drogas, lo que le valió el apodo de 'la reina de la ketamina' en las altas esferas del espectáculo estadounidense.

También se detuvo a dos médicos, acusados de trabajar con otras personas para entregarle dosis altas de ketamina a Perry entre septiembre y octubre del 2023. Estos responden a las identidades de Salvador Plasencia y Mark Chávez.

Su asistente conspiró contra él

Otro de los involucrados fue Kenneth Iwamasa, el asistente personal del actor, que incluso convivía con él y era considerado por el mismo como "su mano derecha".

Iwamasa conspiró con Sangha, Fleming y Plasencia para entregarle altas cantidades de ketamina y otras drogas a Perry, e incluso se declaró culpable de dichos cargos, admitiendo haber inyectado la sustancia indebidamente contra el actor.

Asimismo, otro involucrado que no tuvo problemas en admitir culpabilidades fue Eric Fleming, quien confesó ser uno de los medios de pase de la droga hacia el actor.

¿Cómo encontraron a Perry?

Según los medios policiales el histrión fue encontrado inconsciente dentro de su jacuzzi en la casa que tenía en Los Ángeles y la autopsia se realizó al día siguiente de su fallecimiento.

El actor gozó de una agradable manera de hacer reír a muchos y eso lo catapultó a la fama a través de la pantalla chica. 'Friends' sería ese trampolín a la fama que necesitó para dar a conocer su talento.

No obstante, por años el que dio vida a 'Chandler' lidiaría una dolorosa batalla con su salud y sus adicciones con la bebida entre otras sustancias. Así lo dio a conocer en su libro "Friends", Lovers, and The Big Terrible Thing" (2022).

Sin embargo, parece que se están esclareciendo los detalles alrededor de la muerte (o el asesinato) del actor de Friends, Matthew Perry, tras la detención de cinco personas que estarían fuertemente involucradas en su fallecimiento. El caso, parece, se resolverá más pronto que tarde.