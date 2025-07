Muere Connie Francis, cantante del tema viral de TikTok 'Pretty Little Baby', a los 87 años

17/07/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Hoy el mundo de la música despide a una de sus voces más representativas. Connie Francis, leyenda del pop estadounidense en los años 50 y 60, falleció la noche del 16 de julio a los 87 años. Esta información fue confirmada por su amigo y representante Ron Roberts.

¿Qué pasó con Connie Francis?

A través de un comunicado en Facebook, Roberts, presidente del sello de Francis, dio a conocer esta lamentable noticia. Así mismo, entre sus palabras, que hizo lo que a Connie le hubiese querido, llevar la noticia a sus seguidores, por la relevancia que tenían para ella. La declaración también se compartió en el perfil oficial de Francis en Facebook.

"Con gran pesar y profunda tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche. Sé que a Connie le habría gustado que sus fans fueran de los primeros en enterarse de esta triste noticia. Más detalles serán comunicados más adelante", escribió Roberts en su post.

Esta noticia ha sorprendido a todos sus fanáticos, puesto a que, a inicios de este mes, la cantante expresó que se encontraba mucho mejor tras su hospitalización a causa de un dolor extremo que venía experimentando. Aunque por el momento no se ha revelado la causa de su muerte, se conoce que llevaba muchos días en cuidados intensivos.

¿Por qué se hizo viral en Tik Tok?

La cantante ha sido reconocida por canciones como "Who's Sorry Now?" y "Pretty Little Baby"; esta última sería la más reconocida por su popularidad en la red social de Tik Tok, revalorizando de manera sorpresiva su legado, donde marcó tendencia entre los jóvenes seis décadas después de su lanzamiento.

¿Quién fue Connie Francis?

Concetta Rosemarie Franconero fue el nombre con el que nació la popular Connie Francis, el 12 de diciembre de 1937 en Nueva Jersey. Desde muy niña mostró el prodigioso talento vocal que tenía, siendo la primera mujer en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100, la lista de éxitos musicales más importantes de Estados Unidos.

En 1958 alcanzó la fama con la canción Who's Sorry Now?, tema musical que con el tiempo se volvió su sello personal, al punto de ser el título de su autobiografía. A lo largo de su vida, la cantante vendió más de 40 millones de discos y protagonizó diversas películas.

Connie Francis no solo fue una pionera del pop en las mejores épocas de la música en Estados Unidos, también fue empresaria y escritora. Sin duda, "Pretty Little Baby" seguirá cautivando corazones gracias a Tik Tok, conservando su legado como una joya retro que cruzó generaciones y plataformas.