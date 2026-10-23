Ric Flair, leyenda de la WWE, fue internado de emergencia tras sufrir accidente

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La leyenda de la WWE, Ric Flair, ha causado alarma entre los fans de la lucha libre luego de que se conociera que sufrió un accidente que le llevó a ser internado en una clínica en Florida, Estados Unidos. Esto ocurrió horas después de que padece de un coágulo que le impide realizar viajes aéreos.

Ric Flair sufrió una caída

De acuerdo con el medio TMZ Sports, el exluchador sufrió una caída y producto de ellos golpes y lesiones que necesitaron de asistencia médica. El mismo 'Nature Boy' había dado a conocer horas antes que no podía viajar en avión por un coágulo sanguíneo que le impidió asistir a una convención en Seattle.

El medio señala que el hecho ocurrió durante la mañana de este viernes cerca al restaurante Wagamama, en Florida. Testigos relataron que la exsuperestrella de la WWE se encontraba en la zona de la barra, cuando de un momento a otro se levantó dejando su teléfono celular y su bebida.

Ric Flair was taken to the hospital after he fell outside a restaurant in Florida on Friday. https://t.co/2OPrugAKz6 — TMZ (@TMZ) October 23, 2026

Al salir del establecimiento y cruzar la calle, perdió el equilibrio y cayó de frente, impactando su rostro de frente contra el pavimento. Personas que presenciaron el accidente del hombre de 77 años señalaron que el golpe le provocó heridas en zonas de la cabeza y cerca a uno de sus ojos, que habría quedado sangrando.

Equipos de emergencia de Tampa se trasladaron de inmediato al lugar del accidente para atender a Flair y darle primeros auxilios. Ante la gravedad de su estado y la posibilidad de que haya sufrido una conmoción cerebral, decidieron trasladarlo de inmediato a una clínica local.

La trayectoria de Ric Flair en la lucha libre

Nacido en 1949, debutó en la National Wrestling Alliance (NWA) en 1972 y permaneció hasta 1980, para luego firmar con la World Championship Wrestling (WCW), donde se convirtió en una de las caras más importantes y con rivalidades marcadas con Hulk Hogan y Sting, además de conformar 'The Four Horsemen' con Arn y Ole Anderson y Tully Blanchard.

En 1991 se cambió a la WWF (hoy WWE), empresa que competía con la WCW y permaneció hasta 1993, teniendo un segundo periodo entre 2001 y 2008. Acumuló 16 títulos de peso pesado en su paso por las tres firmas de lucha libre.

Así, la leyenda de la WWE, Ric Flair, tuvo que ser internado de emergencia en una clínica de Florida tras sufrir una aparatos caída. De acuerdo al medio TMZ Sports, el 'Nature Boy' sufrió heridas en la cabeza y cerca a un ojos producto de este hecho.