Dwayne Johnson 'La Roca' baja de peso y luce irreconocible durante el rodaje de la película Lizard Music

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El actor Dwayne 'La Roca' Johnson se sometió a un cambio físico para el rodaje de la película Lizard Music. El estadounidense fue visto en las calles de Brooklyn, en Nueva York, con un aspecto envejecido para interpretar a un excéntrico hombre de más de 70 años, dejando de lado su característica figura musculosa.

Ante ello, las primeras imágenes difundidas por la revista People mostraron al artista de Hollywood con el cabello gris y diversas manchas en el rostro. Además, se evidenció su trabajo frente a cámaras junto al actor Theo Clark Leber, en un proyecto de Amazon MGM Studios que proyecta su estreno oficial en los cines para el 25 de diciembre de 2027.

Dwayne Johnson baja de peso por papel

Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025, el intérprete confirmó la reducción de su masa muscular para asumir este papel. Cabe mencionar que este cambio llega luego de haber aumentado de peso para su anterior protagónico.

"Así es como me veo después de haber bajado de peso. Todavía estoy en el proceso de adelgazar. Aún me falta mucho camino por recorrer", dijo Dwayne Johnson.

En esa línea, el personaje que asume el actor es conocido como el 'Hombre Pollo'. Su caracterización incluye también el uso de sombrero y abrigo de color beige, una camisa celeste, pantalones grises, una corbata y aretes en ambas orejas.

Esta producción marca la segunda colaboración del actor con el director Benny Safdie. Ambos trabajaron juntos en The Smashing Machine, cinta donde interpretó al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr y que le valió su primera nominación al Globo de Oro.

🔥🚨DEVELOPING: Hollywood actor Dwayne Johnson is 'desperate' to be viewed as a serious actor according to many fans as he can be seen dawning a new look in New York City alongside child actor Theo Liber on the set of his upcoming film "Lizard Music." pic.twitter.com/pY3NzWSyWE — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 20, 2026

Una gallina de 70 años y la historia de Víctor

La cinta está basada en la obra infantil homónima del escritor Daniel Pinkwater y narra las vivencias de Víctor, un niño de once años. Durante la trama, el menor descubre un canal de televisión secreto donde unos lagartos humanoides cantan.

"Él es el Hombre Pollo y su mejor amiga es una gallina de más de 70 años. Estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de, con suerte, volver a transformarme como pude hacerlo en The Smashing Machine. No puedo esperar", dijo Dwayne Johnson.

No obstante, la búsqueda del protagonista por respuestas lo lleva a conocer al anciano y a su mascota llamada Claudia, emprendiendo ambos un viaje surrealista. Según el portal Deadline, este título cuenta en su reparto con figuras como Alicia Silverstone, Rachel McAdams, Colman Domingo, Jeff Goldblum y Regina Hall.

