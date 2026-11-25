25/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El DJ francés, considerado el número uno del mundo, regresa a nuestro país con una impresionante propuesta audiovisual que promete llevar la música electrónica a otra dimensión. La cita será el sábado 20 de marzo de 2027 en Costa 21. La preventa de entradas en Teleticket se realizará este 01 y 02 de diciembre, desde las 10:00 a. m., con un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank.

¡La espera terminó! David Guetta, el DJ número uno del mundo y uno de los productores más importantes e influyentes de la música electrónica internacional, confirma su esperado regreso a Perú con un espectáculo completamente renovado: 'The Monolith', una producción de dimensiones monumentales que viene sorprendiendo al público internacional y que promete convertir a Lima en el epicentro de una noche inolvidable.

Guetta volverá al Perú

'The Monolith' fusiona música electrónica, tecnología de última generación y una impresionante puesta en escena, protagonizada por una gigantesca estructura de pantallas LED, efectos visuales, iluminación sincronizada, rayos láser y una producción diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva de principio a fin.

Este nuevo concepto audiovisual representa una de las propuestas más ambiciosas de David Guetta sobre los escenarios. Su monumental estructura, que durante su presentación en el Stade de France alcanzó los 32 metros de altura, se convierte en la gran protagonista de un espectáculo en el que cada mezcla, imagen y efecto visual está pensado para llevar la experiencia electrónica a otra dimensión.

El público peruano tendrá la oportunidad de disfrutar de este impresionante despliegue tecnológico acompañado de los grandes himnos que han convertido a Guetta en una leyenda de la música dance, como 'Titanium', 'When Love Takes Over', 'Memories', 'Without You', 'I'm Good (Blue)', entre muchos otros éxitos.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa especial se realizará este 01 y 02 de diciembre, desde las 10:00 a. m., con un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank. Una oportunidad para asegurar un lugar en uno de los espectáculos de música electrónica más esperados de 2027.

David Guetta, el DJ número uno del mundo, está de regreso y esta vez llega con 'The Monolith', una experiencia audiovisual monumental que promete marcar un hito en los espectáculos de música electrónica en nuestro país. ¡Lima se prepara para vivir una noche a otro nivel!