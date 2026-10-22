Falleció a los 93 años el actor Tom Skerritt: destacó por sus papeles en éxitos como 'Alien' y 'Top Gun'

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo del cine ha perdido a un actor de larga data y con una importante filmografía detrás. Tom Skerritt, conocido por su participación en 'Alien: el octavo pasajero' y en 'Top Gun', en el papel del comandante Mike 'Viper' Metcalf falleció el último miércoles a los 93 años, según Variety y People.

Familia comunicó su muerte a un medio local

De acuerdo a la revista People, la familia le hizo llegar un comunicado en el que da a conocer sobre el deceso del ganador del premio Emmy en 1993 por su rol en el drama de televisión 'Picket Fences', producción por la cual fue nominado al año siguiente sin conseguir repetir el plato.

"Nuestra familia lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Tom Skerritt el 21 de octubre de 2026 por causas naturales. Fue un esposo amoroso para Julie; padre de Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko; abuelo de Sara, Maddison, Sunny, Louisa y Georgia; y bisabuelo de Marigold y Ravi. Su pérdida nos tiene desconsolados", reza el pronunciamiento.

Añade un párrafo en el que se refiere a que el mundo lo conoció como un actor destacado, pero ellos pudieron conocerlo cómo era fuera de cámaras. "Nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas", prosiguió el texto.

La familia resalta también su pasión por la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio, los veteranos, el mundo natural y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces y cierra el comunicado agradeciendo el apoyo de amigos, compañeros y seguidores, esperando que se respete su duelo.

La trayectoria en cine y TV de Tom Skerritt

Thomas Roy Skerritt nació en Detroit, Michigan, el 25 de agosto de 1933, criado por su padre Roy, un pequeño comerciante y su madre Helen, ama de casa. Se graduó de la secundaria en la escuela David Mackenzie en 1951 y posteriormente se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llegando al rango de especialista.

Casi una década después tuvo su debut en la televisión con la serie 'Combat!' en 1962 y tuvo su estreno en la pantalla grande en ese mismo año con el filme 'War Hunt'. El éxito le sonreiría una década después con 'Alien', en el papel de Dallas, capitán de la nave espacial Nostromo y en 1986 como el comandante Mike 'Viper' Metcalf' en 'Top Gun'.

Tom Skerrit, una de las figuras más representativas del cine y la televisión estadounidense del siglo XX falleció el último miércoles según un comunicado difundido por la revista People. El interprete dejó de existir por causas naturales.