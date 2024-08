¡Triste noticia! Aerosmith anuncia su retiro definitivo de los escenarios tras 44 años de carrera

02/08/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo del rock le tendrá que decir adiós a uno de sus más grandes exponentes, pues la icónica banda Aerosmith anunció su retiro de los escenarios tras más de 40 años de carrera.

La triste noticia fue dada a conocer mediante un emotivo comunicado, publicado por el grupo liderado por Steven Tyler en sus redes sociales. En dicho pronunciamiento, se agradece los fans por su apoyo incondicional.

"Fue en 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ustedes, nuestro Blue Army, esa chispa se encendió y ha estado encendida durante más de cinco décadas. Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el principio y todos son la razón por la que hemos hecho historia en el rock and roll", indicó la banda.

¿Problemas de voz para Tyler?

En esa línea, se precisó que uno de los grandes motivos detrás del retiro de la agrupación es el daño en las cuerdas vocales de Steven Tyler, quien venía lidiando con problemas en su canto desde hace varios meses, pero parece que estos llegaron a un punto de no retorno.

"Siempre hemos querido volarles la cabeza cuando tocamos. Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a ser como era antes de su lesión. Lamentablemente, está claro que no es posible recuperarse por completo de su lesión vocal", precisó.

Por otro lado, reiteraron su inmenso agradecimiento a la fanaticada, además de su equipo de giras y grabaciones, realizadas en más de 40 años de una carrera llena de momentos épicos.

"Estamos agradecidos más allá de las palabras a todos los que estaban entusiasmados por acompañarnos en la gira una última vez. Agradecidos con nuestro increíble equipo y las miles de personas talentosas que han hecho posible nuestras históricas carreras", añade.

Trayectoria de leyenda

Aerosmith, iniciada en 1970 por Steven Tyler, Joe Perry y Brad Whitford, lanzó durante su carrera un total de 15 álbumes de estudio, en donde explotaron diversos sonidos alternativos del rock.

En 1973, iniciarían su camino con su disco homónimo, el cual estuvo seguido de 'Get Your Wings' y 'Toys in the Attic' en 1974 y 1975 respectivamente. Esta trilogía es considerada como algunos de los mejores trabajos de la banda de Boston.

Un año después, seguirían con 'Rocks', 'Draw the Line' y 'Night in the Ruts'. En 1982 lanzarían 'Rock in a Hard Place', pero no sería hasta 1993, con 'Get a Grip', que la agrupación tocaría la cima del éxito, consolidándose como un conjunto de varias generaciones.

Lamentablemente, el final le llegó a Aerosmith, tras el anuncio de su retiro de los escenarios tras 44 años de carrera.