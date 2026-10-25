¿Ya los viste? Avengers: Doomsday presenta nuevos avances con Thor, Doctor Doom y el regreso de Steve Rogers

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los nuevos avances de Avengers: Doomsday muestran a varios personajes conocidos del universo cinematográfico de Marvel, entre ellos Thor, Steve Rogers y Doctor Doom. Los materiales promocionales incluyen escenas inéditas y una aparición vinculada con Ant-Man y Sam Wilson, mientras crece la expectativa por el estreno previsto para diciembre.

Thor, Steve Rogers y Doctor Doom aparecen en los avances

Uno de los materiales promocionales se difundió durante el primer partido de la Serie Mundial de béisbol. En este video aparecen integrantes de los Cuatro Fantásticos junto a jugadores profesionales de este deporte. El adelanto también incluye una imagen de Doctor Doom, personaje interpretado por Robert Downey Jr.

El segundo video presenta a Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, y a Thor. Una de las escenas muestra a Rogers sosteniendo el martillo Mjolnir, un objeto relacionado con el personaje de Thor dentro de las películas de Marvel. El material forma parte de la promoción de la próxima entrega de los Vengadores.

Los avances también incluyen un momento entre Scott Lang, conocido como Ant-Man, y Sam Wilson. En la escena, Lang llama "Cap" a Steve Rogers y luego se corrige cuando nota la mirada de Wilson, quien también ha asumido la identidad del Capitán América.

La secuencia reúne a personajes que han ocupado un lugar importante en las historias de los Vengadores. Sin embargo, el intercambio entre ambos héroes aparece como parte del material promocional y no confirma por sí mismo un cambio oficial en la identidad del Capitán América para la nueva película.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

El largometraje tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre. La producción forma parte de las próximas películas de Marvel Studios y reúne a personajes de distintas etapas de su universo cinematográfico, incluidos los Vengadores y los Cuatro Fantásticos.

Los adelantos difundidos presentan a algunos de los protagonistas y muestran parte de la campaña promocional de la película. Entre los elementos destacados figuran el regreso de Steve Rogers, la presencia de Thor y la aparición de Doctor Doom, quien será interpretado nuevamente por Robert Downey Jr.

Con su estreno programado para diciembre, Avengers: Doomsday continúa presentando adelantos que reúnen a figuras conocidas de Marvel. Los nuevos videos destacan a Thor, Steve Rogers y Doctor Doom, además de incluir una escena con Ant-Man y Sam Wilson, como parte de la promoción previa a su llegada a los cines.