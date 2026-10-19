Un personaje 'cancelado' regresa a 'Los Simpsons' tras nueve años sin diálogos

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Apu Nahasapeemapetilon, el dueño del Badulaque en Los Simpson, volvió a tener diálogos después de casi nueve años sin hablar en la serie animada. Su regreso ocurrió en un episodio especial de Halloween, con un nuevo actor de voz en inglés y la participación de Manjula, su esposa.

Apu regresa con una nueva voz tras años de silencio

Sunil Malhotra asumió la voz de Apu en inglés, reemplazando a Hank Azaria, quien interpretó al personaje durante décadas. La decisión se produce después tras las críticas que recibió la representación de la comunidad india en la serie y del debate generado alrededor del personaje.

Apu se convirtió en uno de los personajes secundarios más reconocidos de Springfield gracias a su trabajo en el Kwik-E-Mart, conocido como el Badulaque en español. Sin embargo, dejó de tener diálogos en 2017, aunque continuó apareciendo ocasionalmente en pantalla en distintos episodios de la producción.

La controversia tomó mayor fuerza con el documental The Problem with Apu, estrenado en 2017 y dirigido por Hari Kondabolu. La producción abordó los estereotipos asociados al personaje y las críticas de personas de ascendencia india sobre la manera en que era representada su comunidad en la televisión.

Hank Azaria más tarde anunció que dejaría de interpretar a Apu. Desde entonces, el personaje permaneció en la serie sin intervenciones habladas, hasta que la producción decidió incorporar a un nuevo actor para retomar sus diálogos en la temporada 38.

Apu ha vuelto a los 'Simpsons' 🧔🏾

El querido personaje hindú de la aclamada serie de los 'Simpsons' vuelve tras una década de salida por promover una imagen estereotípica de los inmigrantes indios en EE. UU. 🇮🇳🍩 pic.twitter.com/fziNKvR6gY — Vórtice (@vorticelatam) October 19, 2026

Manjula también vuelve con una nueva actriz de voz

El regreso de Apu no fue el único cambio relacionado con su familia. Janina Gavankar asumió la voz de Manjula, esposa del comerciante y madre de sus ocho hijos. Ambos personajes reaparecieron en el episodio especial de Halloween titulado The Revengeging, emitido en Estados Unidos el último 18 de octubre.

La producción también adelantó que la familia de Apu tendrá mayor presencia en futuras historias. Matt Selman, productor ejecutivo de Los Simpson, se refirió a los planes para los personajes y a su participación en nuevos episodios.

La incorporación de Malhotra marca una nueva etapa para Apu, cuyo personaje estuvo durante años relacionado con el debate sobre los estereotipos culturales en la televisión. El cambio de actor permite que vuelva a tener diálogos sin recurrir a la interpretación anterior de Hank Azaria.

El regreso de Apu a Los Simpson, acompañado por Manjula y sus nuevas voces en inglés, representa un cambio concreto en el reparto de la serie. Después de casi nueve años sin diálogos, el dueño del Badulaque vuelve a participar de manera hablada en la temporada 38, mientras la producción prepara nuevas historias para su familia.