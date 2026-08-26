La Gran Sangre: 'Ojo por Ojo' estrena tráiler oficial y confirma regreso de El Dragón, Tony y Mandril

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La Gran Sangre: Ojo por ojo ya tiene tráiler oficial. Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille retoman a El Dragón, Tony Blades y Mandril, respectivamente, en una historia que los enfrenta nuevamente con una Lima marcada por violencia y crimen. La cinta llegará a los cines en noviembre.

El regreso de los protagonistas

El avance fue presentado este miércoles 26 de agosto y permite conocer parte de la nueva historia. Los personajes vuelven después de varios años en prisión y encuentran una ciudad distinta a la que dejaron. El tráiler mantiene acción, artes marciales y humor, elementos asociados con la franquicia.

Según El Comercio, la película presenta a los protagonistas casi veinte años después de sus primeras apariciones televisivas. El Dragón, Tony Blades y Mandril regresan con las huellas del paso del tiempo, mientras la historia incorpora nuevos conflictos y escenarios.

La producción también incorpora a Lucho Cáceres como El Cobra, además de actores como Salvador del Solar y Milett Figueroa. La dirección está nuevamente en manos de Jorge Carmona, responsable de la serie original, mientras la producción corresponde a Tondero y Capitán Pérez.

El tráiler muestra persecuciones, balaceras, explosiones y escenas de combate realizadas en distintos puntos de Lima. Entre los lugares utilizados figuran el Morro Solar, el Cementerio El Ángel, La Victoria y Chorrillos, según la información difundida sobre el rodaje.

Fecha de estreno y nuevos conflictos

La película llegará a los cines nacionales el jueves 12 de noviembre de 2026. La fecha fue confirmada junto con el lanzamiento del tráiler oficial. Los seguidores deberán esperar algunos meses para volver a ver al grupo reunido en la pantalla grande.

La nueva historia coloca a los personajes frente a una ciudad golpeada por problemas de seguridad y criminalidad. El avance presenta a los antiguos justicieros ante nuevos enemigos, mientras deben volver a unir fuerzas después de su salida de prisión y enfrentar una situación diferente a sus anteriores aventuras.

El regreso reúne nuevamente a Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille en los papeles centrales, acompañados por Lucho Cáceres. La película lleva al cine a personajes reconocidos de la televisión peruana y los presenta nuevamente dentro de una historia de acción.

La Gran Sangre: Ojo por ojo llegará a los cines peruanos el 12 de noviembre de 2026 con El Dragón, Tony Blades y Mandril nuevamente juntos. El estreno marcará el retorno de la franquicia a la pantalla grande, con una historia ambientada en una Lima diferente. La cinta conserva elementos reconocibles de la serie original y presenta nuevos escenarios urbanos.