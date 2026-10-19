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Expectativa por su regreso

¿Adolfo Chuiman vuelve a la TV como 'Peter McKay' en AFHS? Actor sorprende con INESPERADO anuncio

Adolfo Chuiman anuncia que podría volver a la televisión. El mensaje del recordado 'Peter McKay' de 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) ha generado expectativa y la sorpresa de sus seguidores.

Adolfo Chuiman volvería a la televisión con Efraín Aguilar.
Adolfo Chuiman volvería a la televisión con Efraín Aguilar. (Composición Exitosa)

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 19/10/2026

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Adolfo Chuiman revela que podría volver a la televisión el próximo año. Tras el anuncio, sus seguidores se preguntan de si regresará a la serie 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) con su entrañable papel de 'Peter McKay'. 

Adolfo Chuiman volverá a la televisión peruana

Tras varios meses alejado de las cámaras de televisión, el entrañable actor Adolfo Chuiman, que ha calado en los corazones de los televidentes con sus famosos papeles que encarnó en más de 50 años de trayectoria como Renato Reyes en la teleserie peruana 'Mil oficios' y Peter McKay en 'Al fondo hay sitio'; vuelve a sorprender a sus seguidores.

El artista reveló que atraviesa por un buen momento, acompañado por su familia y por las muestras de cariño que ha venido recibiendo de sus fans en las redes sociales. "Me siento bien, me he levantado feliz, lleno de energía y estoy recibiendo muchos saludos de mis amigos", indicó en una reciente entrevista a 'Trome'.

En el diálogo, Adolfo Chuiman, quien el domingo 18 de octubre celebró un año más de vida, dio a conocer que espera regresar pronto a la actuación, ya que pese a haber estado lejos de las cámaras su vocación nunca se apagó.

¿Regresa a la TV como Peter McKay? 

El actor peruano sostuvo que espera regresar pronto a la pantalla chica con una nueva serie del productor Efraín Aguilar, aunque no brindó mayores detalles sobre cuál sería el papel que encarnaría en esa nueva producción televisiva. "Las conversaciones para volver a la televisión están avanzadas, creo que pronto vamos a tener 'luz verde' con una historia que le va a gustar a la gente y que me tiene muy entusiasmado", agregó.

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"Yo espero que Efraín (Aguilar) pueda terminar las negociaciones y poder empezar; pues tengo ganas de seguir actuando", indicó el artista, quien con su trabajo en la comedia y la televisión lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento peruano.

Adolfo Chuiman se alista para volver a la tele.
Adolfo Chuiman se alista para volver a la tele.

Adolfo Chuiman emocionado por retornar a la actuación

Aunque la posibilidad de una colaboración en 2027 con Efraín Aguilar ha llamado la atención, todavía queda por conocer qué formato tendría el eventual proyecto y qué papel desempeñaría Chuiman en la serie que se viene alistando.

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De esa manera, Adolfo Chuiman sigue sorprendido a sus seguidores y esta vez al revelar que espera concretar un nuevo proyecto televisivo junto al productor Efraín Aguilar. El regreso del actor a la televisión ha generado gran expectativa en el entretenimiento peruano.

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