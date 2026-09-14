Adolfo Chuiman lamenta la muerte de Enrique Espejo 'Yuca' y recuerda cómo nació su nombre artístico

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Adolfo Chuiman expresó su pesar por la partida de 'Yuca' quien fuera su compañero en el recordado programa Risas y Salsa. El actor recordó los años que compartieron en televisión y contó nuevamente la curiosa historia detrás del apodo que acompañó a Enrique Espejo durante gran parte de su trayectoria artística.

Adolfo Chuiman recuerda a 'Yuca'

El mundo de la comicidad peruana continúa de luto tras el fallecimiento de Enrique Espejo, conocido popularmente como 'Yuca', a los 75 años. El recordado actor cómico murió el viernes 11 de septiembre y la noticia fue confirmada por su compañero de televisión Jorge Benavides, quien compartió un emotivo mensaje para despedirlo, a través de sus redes sociales.

Tras darse a conocer la lamentable noticia, diversos personajes del entretenimiento nacional no tardaron en pronunciarse y extender sus condolencias por la muerte de 'Yuca', entre ellos Adolfo Chuiman, quien destacó en la serie 'Al Fondo Hay Sitio' con el papel de Peter.

El actor recordó los años que compartió junto a Enrique Espejo en televisión. Según precisó conoció a Enrique Espejo en la década de 1980, cuando ambos formaban parte del desaparecido programa 'Risas y Salsa'. En diálogo con Trome, el artista sostuvo que Espejo llegó inicialmente para participar detrás de cámaras y poco a poco comenzó a integrarse a los sketches del programa.

"Me sorprendió mucho la noticia de su muerte. (...) Conocí a Enrique en los años 80 en Risas y Salsa porque lo llevó el maestro Alex Valle, quien era su vecino en Lince y siempre decía que tenía condiciones", expresó.

Murió Enrique Espejo: ¿cómo nació el apodo 'Yuca'?

En ese marco, Adolfo Chuiman contó que el apodo de Enrique Espejo de 'Yuca' nació durante la grabación de uno de los episodios del programa Risas y Salsa. En medio de un sketch, el actor llamó a su compañero "oye, care yuca", porque era blanquiñoso.

"Todo el mundo se vaciló, él también y quedó bautizado", destacó Chuiman tras recordar la insólita anécdota detrás del sobrenombre con el que Espejo sería reconocido durante décadas en la televisión peruana.

Adolfo Chuiman recuerda trayectoria de Yuca en Risas y Salsa.

Jorge Benavides y su emotivo adiós a Yuca

Jorge Benavides publicó un video de 'La Farmacia', uno de los recordados sketches que protagonizó junto a Enrique Espejo. La elección no fue casual, pues quiso que sus seguidores vuelvan a ver a 'Yuca' haciendo lo que mejor sabía: sacar carcajadas.

"Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia. Y la única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas como en este Sketch de La Farmacia", escribió.

Finalmente, destacó la capacidad de Yuca por la improvisación en cada una de sus participaciones en los espacios cómicos televisivos.

Con la partida de Enrique Espejo, queda el recuerdo de un artista que durante más de cuatro décadas hizo reír a varias generaciones. Para Adolfo Chuiman, además, 'Yuca' será siempre aquel compañero de los primeros años que, gracias a una ocurrencia durante un sketch, terminó llevando un apodo que se convirtió en parte inseparable de la televisión peruana.