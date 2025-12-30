Adolfo Chuiman DESCARTA retornar a 'Al fondo hay sitio' y revela la VERDADERA RAZÓN de su intempestiva salida

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Adolfo Chuiman rompió su silencio respecto a la verdadera razón de su intempestiva salida de 'Al fondo hay sitio', serie en la que interpretó al entrañabale Peter Mackey y al que aseguró no pretende retornar.

La verdad de Adolfo Chuiman

El reconocido actor sorprendió al conceder una entrevista para el canal de YouTube 'Mario Noticias Perú' en el que a corazón abierto habló de su paso por la popular serie, la verdadera razón por la que decidió no continuar actuando allí e incluso descartó totalmente un eventual regreso.

En primer lugar, el intérprete escénico fue sincero al reconocer que atravesó un desgaste que no solo fue a nivel profesional, sino también personal. Al respecto, indicó que el trajín de las grabaciones y la profunda conexión con su personaje le terminaron por pasar factura.

El artista que formó parte del fenecido espacio televisivo 'Risas y Salsa' refirió que producto de esta carga laboral sufrió hasta dos ataques de nervios, ello terminó por inclinar su decisión para dar un paso al costado en la producción de América Televisión.

Adolfo Chuiman subrayó que su salida no se debió a un juicio determinado por los productores, sino por una renuncia propia que estaba motivada por la necesidad de bienestar.

" Yo renuncié. No, no es que me botaron (...) Yo renuncié porque ya no soportaba algunas cosas , ¿me entiendes?", manifestó el recordado protagonista de '1000 oficios' dejando entrever que el ambiente detrás de cámaras ya no era el mismo.

El público lo sigue reconociendo como 'Peter'

No cabe duda que cada personaje de 'Al fondo hay sitio' ha calado en su gran fanaticada y el caso de Adolfo Chuiman no es la excepción. Por tal razón, el actor de 79 años confesó que en las calles le consultan por 'Peter', evidenciándose la huella indeleble que dejó en el corazón de los televidentes.

Al respecto, se mostró agradecido por el afecto del público, aunque sí dejó en claro que no está en sus planes un retorno a la serie televisiva. Pese a que sí reconoció que ha tenido propuestas para regresar a la actuación.

