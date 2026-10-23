Andrés Roca Rey bajo investigación policial en España: torero es denunciado por perturbar la tranquilidad

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El torero peruano Andrés Roca Rey quedó bajo investigación de la Policía Local de Gerena, España, después de que vecinos expresaran sus molestias por el ruido de su fiesta de cumpleaños. La celebración por sus 30 años incluyó música y fuegos artificiales durante la madrugada del jueves.

Quejas vecinales llevaron el caso a la Policía

Según Europa Press, el Ayuntamiento de Gerena recibió una queja por escrito relacionada con las molestias ocasionadas durante la fiesta. El reclamo llegó después de que residentes manifestaran su incomodidad por el volumen de la música y las explosiones de los fuegos artificiales utilizados durante el evento.

La celebración se realizó el miércoles 21 de octubre en la finca La Consentida, propiedad del torero peruano. La reunión comenzó alrededor de las 19:00 horas y contó con mariachis, un DJ y fuegos artificiales. La fiesta se prolongó hasta la madrugada siguiente.

La Policía abre una investigación tras la fiesta de cumpleaños de Roca Rey en Gerena (Sevilla).



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El malestar de los residentes fue por el ruido generado por la noche. Algunos vecinos manifestaron que las detonaciones se escuchaban con gran intensidad desde sus hogares. Sus quejas fueron recogidas por el programa español Y ahora Sonsoles.

Autoridades deben determinar si hubo infracciones

La investigación policial busca esclarecer las circunstancias de la celebración y determinar si se incumplieron las disposiciones municipales. Entre los aspectos señalados está el uso de artículos pirotécnicos, cuya utilización estaría sujeta a las autorizaciones correspondientes, según la información difundida por el programa televisivo español.

La periodista Gema López explicó en Y ahora Sonsoles que la queja llegó por escrito al Ayuntamiento y que la Policía abrió una investigación. Durante el programa también se indicó que el uso de fuegos artificiales en Gerena requiere cumplir determinadas condiciones y contar con el permiso correspondiente cuando resulte exigible.

Fiesta de cumpleaños realizada en Gerena, Sevilla.

Por su parte, Roca Rey no había realizado una declaración pública específica sobre las quejas vecinales ni sobre la investigación policial. En sus redes sociales compartió un mensaje para agradecer las felicitaciones recibidas por su cumpleaños, sin referirse directamente a la actuación de las autoridades.

La fiesta de los 30 años de Andrés Roca Rey en España quedó así bajo investigación tras las quejas por ruido y fuegos artificiales en Gerena. La Policía Local deberá esclarecer los hechos y determinar si hubo incumplimientos de las normas municipales antes de establecer posibles responsabilidades.