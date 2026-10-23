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Inesperado deceso

Famoso actor fallece trágicamente cuando brindaba entrevista a programa en vivo: familia y colegas lloran su partida

El mundo de la actuación se encuentra de luto luego de que un famoso actor falleció de manera trágica cuando se encontraba brindando una entrevista en un programa radial en vivo.

Famoso actor fallece trágicamente cuando brindaba entrevista
Famoso actor fallece trágicamente cuando brindaba entrevista (Composición Exitosa)

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/10/2026

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El mundo de la actuación se encuentra de luto luego de que un famoso actor pierda la vida cuando se encontraba brindando una entrevista en un programa radial en vivo. Familiares y allegados del artista lamentaron su inesperada y trágica partida.

Fallece famoso actor en plena entrevista en vivo

El actor y político ghanés, Seth Kwame Dzokoto, de 51 años, falleció ayer jueves tras desplomarse en vivo una entrevista de radio en la que sostenía una acalorada discusión con el presentador. El incidente ocurrió en la estación Owass Radio, en la localidad de Tarkwa, Ghana, y ha conmocionado al mundo del espectáculo y a la opinión pública del país africano.

De acuerdo con los reportes de la estación y medios locales, el artista se encontraba participando como panelista en el espacio matutino cuando de forma intempestiva, cuando tuvo un cruce de palabras con el presentador Prince Gyimah, comenzó a mostrar signos de angustia y se desplomó repentinamente en el estudio.

Seth Kwame Dzokoto
Seth Kwame Dzokoto falleció a los 51 años

Los trabajadores de la estación de radio al igual que sus colegas fueron de inmediato a auxiliarlo, mientras se contactaban con los servicios de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo y su traslado para recibir atención médica, el actor fue declarado muerto poco después.

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"Es con profunda tristeza y gran pesar que reflexionamos sobre el desafortunado incidente que involucró al difunto Honorable Seth Kwame Dzokoto durante su entrevista con nuestro presentador del programa matutino, Prince Gyimah... nuestros corazones están con la familia, los seres queridos y todos aquellos que lloran esta dolorosa pérdida", emitió la emisora en un comunicado.

¿Quién era Seth Kwame Dzokoto?

Seth Kwame Dzokoto era una figura que había ganado gran popularidad en Ghana debido a su trabajo como actor en televisión como por su incursión en la política. Era considerado uno de los rostros más reconocibles de la pantalla chica ghanesa.

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Cabe señalar que, hasta el momento no se ha dado a conocer cuáles fueron las causas de su fallecimiento. Sin embargo, versiones preliminares de algunos medios locales indican que el intérprete podría haber sufrido una emergencia médica repentina, mientras que reportes adicionales mencionan que había estado lidiando con problemas de salud previos.

De forma intempestiva cuando se encontraba discutiendo con el conductor de un programa radial, el actor y político ghanés Seth Kwame Dzokoto, de 51 años, falleció ayer jueves tras desplomarse en plena transmisión en vivo.

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