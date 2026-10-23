Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden con INESPERADO anuncio en redes sociales: "Los rumores son ciertos..."

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, una de las parejas más queridas de la farándula peruana, sorprendieron a sus seguidores con un inesperado anuncio en sus redes sociales con relación a un importante paso en su vida familiar.

¿Cuál fue el anuncio de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz?

La historia de amor entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi es una de las más sólidas y queridas de la televisión y el espectáculo peruano. Su primer encuentro fue en 2013 cuando ambos formaban parte de 'Esto es Guerra' donde la convivencia fue acrecentando la atracción y que con el pasar de los años, llegaran a formar una familia con dos hijos.

Es así como la pareja fue consolidando su relación y en reiteradas ocasiones demostraron que su amor está más sólido que nunca. Por ello, a través de sus redes sociales donde comparten momentos importantes de su matrimonio, no dudaron en anunciar un nuevo acontecimiento trascendental en su vida familiar.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Natalie Vértiz anunció que los rumores eran ciertos y que se encontraban en plena mudanza junto a sus pequeños niños.

"Los rumores son ciertos. ¡Nos mudamos! Después de años de mucho esfuerzo, sacrificios y sueños compartidos, hoy podemos decir que nos mudamos a la casa de nuestros sueños", se lee en la descripción del material audiovisual subido por la pareja.

Yaco y Natalie Vértiz hacen oficial su mudanza

En el video, la modelo y exchico reality no pudieron ocultar la emoción que sentían por este nuevo paso familiar. "Es realmente increíble pensar en todo lo que hemos construido como familia", expresaron. Además, agradecieron todo el apoyo que han recibido de sus seguidores durante los años de su relación.

Pero no todo queda ahí, ya que Yaco y Natalie prometieron a sus seguidores seguir compartiendo cada detalle de sus vidas y especialmente de la nueva casa que albergará nuevas experiencias vividas en familia y su amor.

Natalie Vértiz quedó fuera del Victoria's Secret Fashion Show 2026

El anuncio de la mudanza se da a pocos días de que Natalie Vértiz diera a conocer en su cuenta de Instagram que no formará parte del grupo de modelos que desfilará en el Victoria's Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda internacional.

Pese a que quedó fuera del evento seguirá luchando por sus sueños e incentivó a sus fans a no darse por vencidas nunca si los resultados no son los que esperaban.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz siguen demostrando su amor en las redes sociales y también cada paso importante que dan en su familia. Esta vez anunciaron que están en plena mudanza, algo que tomó por sorpresa a sus seguidores.