Tragedia tras explosión en fábrica de fuegos artificiales: Reportan más de 20 muertos y varios heridos

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales dejó al menos 26 muertos y más de 60 heridos, de acuerdo a los últimos reportes de las autoridades, quienes realizan las diligencias respectivas para determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia el lunes 4 de mayo.

Explosión en fábrica de fuegos artificiales: Balance de víctimas

De acuerdo a información preliminar, alrededor de las 16:43 horas (3:43 a.m. en Perú) este lunes 4 de mayo, se registró un accidente: se registró una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la ciudad de Liuyang, provincia de Hunan, en China.

Medios internacionales como 'China Daily' y CGTN, el siniestro tuvo lugar precisamente en Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co., ubicada en el municipio de Guandu, Liuyang, una ciudad a nivel de condado en Changsha.

Hasta el lugar del incidente llegaron equipos de emergencia y bomberos para ayudar a los que resultaron afectados por la explosión. Pese a que en un inicio se reportó que la tragedia dejó tres muertos y 25 heridos, la cifra aumentó a 26 víctimas mortales y 61 lesionados en total. Las autoridades no descartan que el número de víctimas mortales pueda subir conforme pasen las horas y diligencias.

Las labores de rescate sigue en marcha en las instalaciones de la fábrica. Los afectados por la tragedia han sido trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención médica.

Investigan causas de la explosión en fábrica de China

Hasta el momento, no se ha anunciado la causa exacta de la explosión en la fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, pero la policía se encuentra en el lugar para seguir con las investigaciones respectivas que ayuden a determinar las responsabilidades por el incidente, que ha generado gran preocupación a nivel internacional.

El gobierno provincial de Hunan activó el plan de emergencia poco después de que se produjese la detonación, según los medios oficiales. Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, ha ordenado acelerar la búsqueda de desaparecidos, atender a los heridos, esclarecer lo ocurrido y ha exigido "una estricta rendición de cuentas".

🇨🇳 | Al menos tres muertos y 25 heridos tras una gran explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, China, informan medios estatales. pic.twitter.com/hslhgbVDae — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 4, 2026

Otra tragedia internacional: Explosión en la India

La tragedia en China ocurre a más de una semana de otro accidente internacional. Pues bien, el martes 21 de abril, una explosión se registró en un almacén de fuegos artificiales donde, de acuerdo a las autoridades, se producía petardos para el festival Thrissur Pooram. Lamentablemente, el siniestro provocó un incendio que dejó al menos 13 muertos y más de 30 heridos.

Las ventanas de las casas situadas a casi 500 metros de distancia se agrietaron por las explosiones que se oyeron en lugares lejanos y grandes columnas de humo eran visibles desde lejos, en el estado sureño de Kerala, en India. El jefe de la policía estatal de Kerala, Ravada Chandrasekhar anunció la creación de un investigación especial para indagar sobre la causa de la explosión en la fábrica.

Investigan accidente con fuegos artificiales en Kerala: Explosión dejó varias víctimas.

Es así como en la madrugada del lunes 4 de mayo, se reportó una nueva tragedia internacional: la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, en China, que dejó un saldo preliminar de al menos 26 muertos y 61 heridos.