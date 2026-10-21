Combate: revelan su fecha de estreno y quiénes serían los conductores de la nueva temporada

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Combate vuelve a dar que hablar tras las recientes revelaciones de Pati Lorena. La influencer dio detalles sobre la nueva temporada y dejó entrever quiénes serían los conductores, además de cuándo podría concretarse la esperada fecha de estreno.

Posibles conductores de Combate

El recordado reality de competencia estaría alistando su regreso a la televisión con varias caras conocidas y una dupla de conductores que daría que hablar.

La información fue compartida por Pati Lorena a través de un video publicado en TikTok, donde aseguró que los conductores ya tendrían todo listo para asumir el reto.

Según contó, Renzo Schuller y María Pía Copello serían los elegidos para conducir esta nueva temporada. Incluso, afirmó que ambos tendrían sus contratos firmados, aunque esta información corresponde a la versión difundida por la influencer.

Pero eso no sería todo. Pati Lorena también señaló que el reality contaría con dos co-conductores: Diana Sánchez e Israel Dreyfus. Sin embargo, sus funciones dentro de la nueva etapa del espacio todavía no estarían del todo claras.

La posible participación de estas figuras genera expectativa entre quienes siguieron el reality durante sus temporadas anteriores, pues varios de sus nombres están vinculados a la historia del programa.

¿Cuándo se estrenaría Combate?

Otro de los detalles que reveló Pati Lorena fue la fecha en la que Combate volvería a las pantallas. De acuerdo con su versión, el estreno estaría previsto para el lunes 9 de noviembre, día en que el público podría conocer la propuesta que prepara la producción.

La influencer también dio pistas sobre la escenografía que se estaría preparando para esta nueva etapa. Según comentó, el espacio tendría dimensiones bastante amplias y una apariencia que recordaría a un estadio.

"Esa fecha la escenografía estará lista, dicen que es como un estadio, es gigante (...) Combate se viene con todo", expresó Pati Lorena en el video difundido en TikTok.

Históricos combatientes volverían

La nostalgia tendría un lugar importante en esta nueva temporada. Según lo señalado por Pati Lorena, algunos de los recordados combatientes también regresarían al programa, aunque con una función diferente a la que tuvieron durante sus participaciones anteriores.

Entre los nombres mencionados figuran Zumba, Mario Irivarren y Mario Hart, quienes volverían como una especie de coaches. Por ahora, no se han precisado mayores detalles sobre las tareas que asumirían ni sobre la dinámica que tendrían dentro de la competencia.

De acuerdo con Pati Lorena, Combate regresaría el lunes 9 de noviembre con Renzo Schuller y María Pía Copello como posibles conductores, Diana Sánchez e Israel Dreyfus en roles de co-conducción. La fecha y los detalles de la nueva temporada todavía están pendientes de confirmación oficial.