Guty Carrera y la millonaria suma que ganó tras coronarse campeón de reality mexicano: "No lo puedo creer"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Guty Carrera se alzó como el flamante campeón de la quinta temporada de Top Chef VIP en Telemundo y se metió al bolsillo una millonaria suma. El exintegrante de Esto es Guerra le ganó a tres finalistas y celebró su gran triunfo al lado de su pareja Alana Lliteras y toda su familia.

Guty Carrera, campeón de Top Chef VIP 5

Guty Carrera sigue sumando logros en México. El recordado exintegrante de Esto es Guerra se convirtió en el ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP, luego de convencer al exigente jurado con sus preparaciones en la cocina.

El hijo de Edith Tapia llegó a la gran final dispuesto a darlo todo y terminó imponiéndose sobre tres figuras conocidas: Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos.

La competencia estuvo reñida y contó con la presencia de familiares, amigos y exparticipantes del conocido programa, quienes siguieron de cerca cada momento de la definición.

La decisión final estuvo en manos de los chefs Antonio 'Toño' de Livier, Tita, cuyo nombre es Inés Páez Nin, y Betty Vázquez. Tras evaluar los platos de los cuatro finalistas, los especialistas eligieron a Guty como el ganador absoluto de la temporada.

La noticia desató la emoción entre sus seres queridos, pero hubo alguien que no pudo ocultar su felicidad: su pareja, Alana Lliteras, quien celebró efusivamente la victoria del peruano.

¿Cuánto dinero ganó Guty Carrera?

Pero la pregunta que muchos se hacen es cuánto dinero se llevó Guty Carrera por quedarse con el primer puesto. El premio no era poca cosa: el exchico reality ganó 200 mil dólares tras consagrarse campeón de Top Chef VIP 5.

La cifra convirtió su victoria en un importante logro dentro de su carrera televisiva en México, país donde actualmente reside y continúa trabajando en el mundo del espectáculo.

Al escuchar su nombre como ganador, Guty no pudo ocultar su sorpresa. El actor parecía no terminar de asimilar lo que estaba pasando y reaccionó con incredulidad frente al resultado. "No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané", expresó emocionado después de conocer el veredicto final.

Así, Guty Carrera se coronó campeón de Top Chef VIP 5 tras superar a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos. El peruano ganó 200 mil dólares y celebró su triunfo junto a Alana Lliteras y sus seres queridos, luego de una final en la que logró convencer al jurado con sus preparaciones.