Thamara Gómez revela si está embarazada a los 27 años tras fuertes rumores: "Estoy feliz y eso es lo importante"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Thamara Gómez está en el ojo de la tormenta tras los rumores de un supuesto embarazo y su inminente salida de Las Estrellas de la Cumbia. Las cámaras de América Hoy abordaron a la cantante de 27 años y su respuesta llamó la atención.

Thamara Gómez responde a rumores de embarazo

¡Le preguntaron de todo! Thamara Gómez tuvo que salir al frente luego de que una conocida radio limeña soltara el comentario de que podría estar esperando un bebé y que, además, tendría pensado dejar Las Estrellas de la Cumbia.

"Thamara Gómez posiblemente deje Las Estrellas de la Cumbia y también puede que esté embarazada", comentaron durante la transmisión, desatando las especulaciones sobre el presente de la cantante.

Ante el revuelo, el equipo de América Hoy la buscó para su descargo. Al consultarle sobre el embarazo, prefirió no confirmar ni negar nada, limitándose a decir cómo se siente.

"Estoy bien de salud, estoy feliz, tranquila y eso es lo importante, con mucha chamba", manifestó la artista, dejando claro que sigue enfocada en sus actividades laborales.

¿Thamara Gómez dejará Las Estrellas de la Cumbia?

Pero eso no fue todo. Además de preguntarle por el supuesto embarazo, la reportera de América Hoy quiso saber si era cierto que dejaría Las Estrellas de la Cumbia, agrupación con la que continúa trabajando.

En esta ocasión, Thamara sí fue bastante clara y descartó que tenga planes de alejarse del grupo. La cantante explicó que todavía tiene un contrato vigente y que se encuentra contenta con su situación laboral.

"Para nada. Yo tengo un contrato vigente aquí en Las Estrellas de la Cumbia. Estoy tranquila, estoy feliz, me cumple mi jefecito, estoy bien", respondió sin rodeos.

La cantante también aprovechó para recalcar que se toma muy en serio sus compromisos profesionales y que procura respetar los acuerdos que firma. "Soy muy profesional con el tema de los contratos y siempre cumplo", finalizó.

Thamara Gómez y nuevas canciones con agrupación

Y mientras los rumores siguen dando vueltas, Thamara Gómez adelantó que hay novedades musicales en camino. Durante la entrevista, la cantante contó que prepara nuevos lanzamientos junto a Las Estrellas de la Cumbia.

"¿Sorpresas? Claro, se vienen nuevas producciones, nuevas canciones en Las Estrellas de la Cumbia, así que estén atentos", anunció emocionada.

Así, Thamara Gómez respondió a los rumores de embarazo a los 27 años, aunque no confirmó ni descartó estar esperando un bebé. En cambio, sí negó que vaya a dejar Las Estrellas de la Cumbia.