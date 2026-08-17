¡Vuelve Pennywise! HBO confirma la segunda temporada de 'It: Bienvenidos a Derry': ¿cuál es la trama?

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La historia del famoso personaje de terror Pennywise continuará retrocediendo en el tiempo.Dentro de las series de HBO Max, sin duda una de las que mayor éxito ha tenido en su catálogo ha sido 'It: Bienvenidos a Derry', la precuela de las películas de Andy Muschietti que expanden el universo creado por Stephen King. Tras su gran acogida con la primera temporada, ahora se ha anuncido su segunda entrega. A continuación todos los detalles de su fecha de estreno y trama.

El regreso de Pennywise en 'It: Bienvenidos a Derry'

La serie precuela continuará profundizando en el oscuro pasado de y los orígenes del terrorífico payaso Pennywise abordando así la historia desde una perspectiva contada hacia atrás.

A través de un comunicado de prensa, el servicio de transmisión ha confirmado que It: Bienvenidos a Derry ha sido renovada de forma oficial por una temporada 2, esta vez con Brad Caleb Kane ejerciendo en solitario como showrunner tras la marcha de Jason Fuchs, mientras que Andy y Barbara Muschietti continuarán involucrados como productores ejecutivos.

Este nuevo ciclo se desarrollará durante la Gran Depresión y tendrá como uno de sus ejes la masacre de la Pandilla Bradley, un grupo de asaltantes de bancos que llega a Derry con la intención de comprar municiones y termina enfrentándose a un horror inesperado.

Respecto a una fecha tentativa de estreno, HBO reveló que la temporada 2 de la adaptación de la nivela de Stephen King llegará pronto, pero todavía no ha sido confirmada. Lo que sí se sabe es que, al igual que la temporada 1, se va a estrenar 1 capítulo por semana, y la serie se va a ir un poco más atrás en la línea del tiempo.

La segunda temporada seguirá excavando el pasado de Derry

1935 es un año importante en la historia de Pennywise, ya que es parte importante de su ciclo de 27 años y es el año en el que sucede la masacre de la Bradley Gang, que es una pandilla de criminales que llega a Derry y comienzan a causar problemas, lo que hace que algunos de los locales se armen para intentar detenerlos, y eso desencadena la masacre.

La violencia que se suscita en el pueblo se encuentra conectada con la influencia que esta criatura tiene en los habitantes del pueblo. Cada vez que Pennywise aparece, niños desaparecen y son asesinados, pero el resto de los habitantes de Derry también se ven afectados

"Continuar explorando y expandiendo el increíble universo creado por Stephen King es un privilegio absoluto. El apoyo de nuestros socios de HBO y Warner Bros. Television no tiene precio. ¡Nos encanta nuestro trabajo!", afirmaron Andy y Barbara Muschietti.

Como vemos, HBO anunció la segunda temporada de la serie 'It: Bienvenidos a Derry' tras el éxito de la primera entrega. En esta ocasión la historia estará ambientada en 1935 durante la Gran Depresión y tendrá como uno de sus ejes la masacre de la Pandilla Bradley.