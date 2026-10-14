Empresario denuncia que Christian Cueva le debe S/58 mil por producción de panetones en el 2023: "Embargo"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva enfrenta una demanda judicial por una presunta deuda de S/ 58.000 relacionada con la producción de panetones que comercializó en años anteriores. El empresario panificador Julio Rodríguez denunció que todavía no recibe el dinero pendiente y expresó su indignación al conocer que el futbolista volvió a anunciar la venta de estos productos para la campaña navideña de 2026, esta vez junto a Pamela Franco.

Christian Cueva y su presunta deuda

El caso fue expuesto en el programa 'Magaly TV La Firme', que contactó al antiguo proveedor del deportista para conocer el estado del conflicto. Según Rodríguez, los panetones se comercializaron entre 2021 y 2023, pero el pago por la producción no se habría completado. Por ello, en abril de 2024 decidió hacer público su reclamo y buscar una solución.

Sin embargo, el empresario aseguró que el problema no se resolvió mediante una conciliación, debido a que, según su versión, el futbolista no se presentó a las reuniones. Ante esta situación, optó por iniciar acciones legales. Rodríguez indicó que la demanda fue admitida por un juez y que el proceso contempla la posibilidad de embargar bienes para recuperar el dinero que reclama.

"Llevamos a conciliación nunca se presentaron es por ello que procedimos con una demanda judicial, donde el juez admitió la demanda y va proceder hacer el embargo de bienes", declaró para 'Magaly Tv'.

Además, el proveedor explicó que, durante la relación comercial, las facturas inicialmente se emitían a nombre de la empresa constructora de Christian Cueva. No obstante, señaló que en 2023 le solicitaron modificar la facturación para que figurara Jorge Cueva, hermano del jugador. Asimismo, recordó que presentó un audio que atribuyó al deportista, en el que supuestamente comentaba las dificultades para vender los productos.

Empresario indignado

En medio de este escenario, el lanzamiento de 'Mi Cholito', el nuevo panetón de Cueva y Pamela Franco, reavivó el malestar del empresario. Rodríguez cuestionó que el futbolista aparentemente haya iniciado una nueva alianza con otra panificadora mientras su reclamo continúa pendiente. Según la información difundida, uno de los contactos para realizar pedidos correspondería al hermano del jugador.

Finalmente, Rodríguez manifestó su preocupación por la posibilidad de que otros proveedores atraviesen una situación similar. Mientras la nueva campaña navideña comienza a generar consultas en redes sociales, el empresario insiste en recuperar los S/ 58.000 que considera adeudados.

"Me parece algo bastante desleal de que se haya inicado algo con ellos y ahora abran otro camino con otra panificadora... que tengan cuidado para evitar estos problemas", sentenció.

Es así que, el caso vuelve a poner bajo la lupa los compromisos comerciales de las figuras públicas y la importancia de cumplir con los proveedores. Mientras Christian Cueva promociona su nuevo panetón junto a Pamela Franco, Julio Rodríguez espera que la vía judicial le permita recuperar el dinero reclamado, en un conflicto que aún no tiene una resolución definitiva.