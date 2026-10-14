Pamela Franco demanda a Pamela López por llamar 'Las Clandestinas' a su club de fans: "Violencia psicológica"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco decidió tomar acciones legales contra Pamela López luego de que esta última se refiriera de manera sarcástica a su club de fans como "Las Clandestinas". La controversia, que comenzó con un comentario durante un programa de streaming, escaló hasta los tribunales, en medio de las diferencias públicas que ambas mantienen.

La encargada de confirmar la medida fue Melady Barrientos, abogada de la cantante de cumbia, quien informó que presentó una denuncia por presuntas lesiones en la modalidad de violencia psicológica. Según explicó la defensa, las conductas cuestionadas se habrían repetido durante un periodo prolongado y estarían afectando emocionalmente a su patrocinada.

"Pamela Franco ya puso su denuncia por la lesión a un daño psicológico que le viene causando esas reiteradas conductas de la señora", indicó Barrientos.

De acuerdo con la representante legal, la decisión de acudir a las autoridades responde a una situación que, según sostiene, no habría cesado pese al tiempo transcurrido. Por ello, el equipo jurídico de Pamela Franco aseguró que continuará impulsando las medidas correspondientes para que se evalúen los hechos denunciados y se determinen las posibles responsabilidades.

"El día de hoy hemos interpuesto la denuncia por lesiones en la modalidad de la violencia psicológica. En este delito que hemos podido contemplar estamos hablando de dos a cinco años en la modalidad de la violencia psicológica que le viene causando a Pamela Franco, insultos que han venido dándose. Eso tiene que parar, ya basta", agregó.

Pamela Franco y su abogada

El comentario que desató la controversia

El nuevo enfrentamiento entre ambas se intensificó durante la participación de Pamela López en el programa de streaming 'Vale Todo'. En ese espacio, la expareja de Christian Cueva hizo un comentario sarcástico sobre el nombre del club de admiradoras de la intérprete, al que calificó como "Las Clandestinas", generando una nueva polémica en la farándula peruana.

La expresión provocó el rechazo de las integrantes de 'Pinky's de Pamela Franco Oficial', quienes difundieron un pronunciamiento para cuestionar el calificativo y defender su derecho a respaldar a la artista. De esta manera, la controversia dejó de involucrar únicamente a las dos figuras públicas y alcanzó también a las seguidoras de la cantante.

Por otro lado, la defensa de Pamela Franco señaló que ya existe una querella entre ambas y no descartó presentar nuevas denuncias si considera que continúan los hechos cuestionados. Mientras tanto, corresponderá a las autoridades evaluar los argumentos presentados y determinar si existen responsabilidades legales en este nuevo capítulo del enfrentamiento.