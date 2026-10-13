Pamela López sigue los pasos de Christian Cueva y Pamela Franco y anuncia su propio panetón

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López no se quiere quedar atrás en la campaña navideña. La influencer anunció que también planea lanzar su propio panetón, poco después de que Christian Cueva y Pamela Franco presentaran 'Mi Cholito', su marca para esta temporada. Y, fiel a su estilo, soltó la noticia entre bromas y con varias ideas bajo la manga.

Pamela López anuncia su panetón

Todo ocurrió durante una transmisión del programa Vale Todo, donde Pamela López conversaba con el influencer Ric La Torre sobre los productos que empiezan a aparecer con miras a Navidad.

En medio de la charla, Ric mencionó las nuevas marcas de panetones que vienen llamando la atención y comentó: "Hay una nueva marcas de panetones. Es la nueva sensación", en aparente referencia al producto de Christian Cueva y Pamela Franco.

La reacción de Pamela López no tardó en llegar. La influencer confirmó que también tiene pensado entrar a este negocio e incluso adelantó el nombre que podría llevar su producto, tomándose con humor la coincidencia con el lanzamiento de su aún esposo y la cantante.

"Sí, la nueva marca de panetones se llama Kitty Pom Pam. Esa es la nueva marca que va a aparecer", comentó entre risas. Cuando Ric La Torre le preguntó si también sacaría su propio panetón, ella respondió sin rodeos: "Obvio, obvio, hay que facturar".

Pamela López lanza ideas navideñas

Pero eso no fue todo. Durante la entrevista, Pamela López comenzó a imaginar cómo podría ser su panetón y soltó propuestas que podrían darle un toque diferente a su emprendimiento.

Una de sus ideas fue apostar por una presentación relacionada con el fútbol, aunque también pensó en opciones más tiernas y dirigidas a los pequeños de la casa. "Ahorita saco un panetón en forma de pelota, ahí sí los friego a todos", expresó entre risas.

Luego, continuó con otras alternativas que todavía tendría que evaluar. "O voy a sacar uno en forma de corazón, puede ser. O en forma de Hello Kitty con orejitas, también para los niños un minipanetón. Las ideas fluyen", señaló.

Por ahora, Pamela López no ha definido cómo será el producto final, pero dejó claro que está explorando distintas posibilidades para aprovechar la temporada navideña.

Y si el panetón no fuera suficiente, Pamela López también comentó que quiere probar suerte con otro clásico de la temporada: el turrón. "'Turrón, la santurrona'. Así se llama mi turrón. Vamos a hacer en tiempo récord. Vamos a hacer los pedidos", anunció.

Así, Pamela López se suma a la fiebre de los emprendimientos navideños y evalúa lanzar su propio panetón y turrón, mientras Christian Cueva y Pamela Franco ya promocionan 'Mi Cholito'.