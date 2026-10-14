Jefferson Farfán pide a Alianza Lima contratar a delantero de 43 años: "Necesitamos identidad"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Quiere verlo de vuelta en Matute! Jefferson Farfán no se quedó callado y lanzó un pedido directo a la dirigencia de Alianza Lima para incorporar a Wilmer Aguirre, delantero de 43 años que todavía sueña con despedirse del fútbol vistiendo la camiseta victoriana.

Farfán exige el regreso del 'Zorrito'

Durante una edición del programa Enfocados, Jefferson Farfán sorprendió al hablar sobre el futuro de Alianza Lima y mencionar a un histórico delantero que, a sus 43 años, todavía podría tener una oportunidad en la institución blanquiazul: Wilmer 'Zorrito' Aguirre.

La 'Foquita' considera que el delantero puede aportar mucho más que experiencia al equipo, pues cree que su presencia ayudaría a reforzar la identidad aliancista. Por eso, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje directo a quienes toman las decisiones dentro del club.

"Lo queremos ver al 'Zorrito' pronto en Alianza Lima, hermano. Gente de Alianza, ¿qué están esperando? Tiene que estar, necesitamos identidad dentro del club. Es el futbolista con más títulos del club", indicó el exfutbolista.

'Zorrito' desea retirarse en Alianza

Pero ¿qué dice el propio protagonista? Wilmer Aguirre también se refirió a la chance de volver a Alianza Lima, dejando la puerta abierta para un posible regreso. El delantero reconoció sin rodeos que colgar los chimpunes vistiendo la camiseta blanquiazul encabeza sus mayores deseos.

"Ojalá que se pueda dar, mi sueño siempre ha sido retirarme en el club y estamos para pasarla bonito", manifestó el 'Zorrito' Aguirre.

Pese a toda la expectativa generada, por ahora la dirigencia no ha confirmado de manera oficial si se ha tomado una decisión concreta respecto a su posible contratación con miras a reforzar el plantel para la temporada 2027 en el campeonato local.

¿Cómo le fue al 'Zorrito' con Alianza?

A lo largo de su carrera, Wilmer Aguirre defendió los colores de Alianza Lima dividiendo su paso en cuatro etapas: la primera de 2001 a 2006, la segunda entre 2008 y 2010, la tercera durante 2013 y 2014, y la última de 2021 a 2022.

Durante aquellas etapas, el delantero acumuló 241 encuentros oficiales con la camiseta blanquiazul, celebrando 60 goles y dando 13 asistencias. Dichas estadísticas reflejan su paso por la institución y justifican los elogios de Jefferson Farfán sobre su regreso.

Por ahora, el pedido de Jefferson Farfán y el deseo del delantero Wilmer 'Zorrito' Aguirre están sobre la mesa. Su posible regreso a Alianza Lima para la temporada 2027 dependerá de lo que finalmente decida la institución.